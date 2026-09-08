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Patnos’ta koyun sağımı mesaisi devam ediyor

Patnos’ta koyun sağımı mesaisi devam ediyor
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin koyun sağımı mesaisi devam ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin koyun sağımı mesaisi devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlayan sağım işlemiyle elde edilen süt, çeşitli süt ürünlerine dönüştürülerek değerlendiriliyor.

Patnos ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, koyun sağım sezonunu sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağım işlemleri, üreticilerin günlük mesaisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sağım işleminin ardından elde edilen sütler, peynir, yoğurt ve çeşitli süt ürünlerinin yapımında kullanılarak değerlendiriliyor. Üreticiler, sağım sezonunun sonbahar aylarına ve kar yağışına kadar devam etmesini bekliyor.

Üretici Yaren Kaya, sağım sezonunun devam ettiğini belirterek, "Sağım sezonumuz devam ediyor. Sonbahara, kar yağana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz sütten peynir, yoğurt ve çeşitli ürünler yaparak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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