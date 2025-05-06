PATA CEO'su: Türkiye, Tarih ve Kültür Zenginliği ile Cazibe Merkezi

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) Üst Yöneticisi ( Ceo ) Noor Ahmad Hamid, Türkiye'nin tarih ve kültür açısından çok zengin olduğunu belirterek, "Sadece geldiğimde gördüklerimle değil, aynı zamanda duyduğum hikayelerle de bunu hissettim. Bir Asyalı olarak Türkiye'yi Asya'nın bir parçası olarak görürdüm ama Türkiye adeta dünya gibi." dedi.

PATA CEO'su Hamid, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin zengin turizm ürünleri, kültürü ve mutfağıyla hem tatil amacıyla gelen turistler hem de iş seyahati yapanlar için güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

Hamid, Türkiye'nin en popüler destinasyonu olarak İstanbul'un dikkati çektiğini ifade ederek, şehrin kolay erişimi, sayısız otelleri, mutfağı ve farklı kültürlerden insanlarıyla bir cazibe merkezi olarak öne çıktığını anlattı.

İstanbul dışında da keşfedilecek pek çok şehrin olduğunun altını çizen Hamid, "Bu tamamen turistin ilgi alanına bağlı. Örneğin, balonla uçmayı seven biri Kapadokya'yı tercih ederken, ben golf tutkunu olduğum için Antalya'ya gitmek isterim." dedi.

"Türkiye'nin merkezi konumu, turizmdeki en büyük avantajlarından"

Noor Ahmad Hamid, Türkiye'nin erişilebilirliğinin yüksek olmasına işaret ederek, "Ulaşım turizm açısından çok önemli. Çünkü ne kadar güçlü bir tanıtım yaparsanız yapın, ulaşım zor olduğunda insanlar gelemez." diye konuştu.

Asya'nın farklı bölgelerinden pek çok kişinin tatil için Türkiye'yi tercih ettiğine değinen Hamid, "Bazıları buradan Avrupa'ya ya da başka destinasyonlara geçerek seyahatlerini genişletiyor. Türkiye'nin bu merkezi konumu en büyük avantajlarından biri." değerlendirmesini yaptı.

Hamid, Orta Doğu ve Hindistan pazarlarının Türkiye'ye coğrafi olarak yakın pazarlar olduğunu, Türkiye'nin turizmde asıl büyüme potansiyelinin Japonya, Çin, Kore ve Hong Kong gibi Kuzey Asya ülkeleri ile Güneydoğu Asya'da bulunduğunu söyledi.

Bir turist olarak Türkiye ile ilgili en çok "ülkedeki gizem unsurunu" sevdiğini vurgulayan Hamid, Türkiye'nin mimarisini, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi tarihi yapılarını, alışveriş merkezlerini beğendiğini anlattı.

"Türkiye, tarih ve kültür açısından çok zengin"

PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid, Türkiye'nin tarih ve kültür açısından çok zengin olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece geldiğimde gördüklerimle değil, aynı zamanda duyduğum hikayelerle de bunu hissettim. Bir Asyalı olarak Türkiye'yi Asya'nın bir parçası olarak görürdüm ama Türkiye sadece Asya değil, adeta dünya gibi. Çünkü Asya ile Avrupa arasında bir köprü. Ben hep Türkiye'nin sadece Türklerden oluştuğunu düşünürdüm ama öyle değilmiş. Yüzlerce farklı etnik grup ve mutfak var. Bu gerçekten beni etkiledi."

Hamid, ilerleyen dönemde, birkaç yıldır üyeleri olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile temaslarını sürdürerek halihazırda başarılı bir destinasyon olan Türkiye için hangi ortak projeleri ve etkinlikleri hayata geçirebileceklerine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.