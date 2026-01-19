Paslanmaz çeliğe ilişkin Adnan Demirci'den uyarı

Makina mühendisi ve sanayici Adnan Demirci, Türkiye'nin paslanmaz çelik üretiminde dışa bağımlılığının ekonomi ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, devlet öncülüğünde yatırım çağrısında bulundu. Adnan Demirci, paslanmaz çeliğin yalnızca sanayi girdisi değil, aynı zamanda bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yıllık ortalama 700 bin ton paslanmaz çelik uzun mamul tüketildiğini belirten Adnan Demirci, bu miktarın tamamının ithalat yoluyla karşılandığını ve bunun ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu söyledi. Demirci, bu tablonun cari açığı derinleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin sıvı çelik üretim kapasitesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da ise Almanya ile başa baş konumda olduğunu hatırlatan Adnan Demirci, buna rağmen paslanmaz çelik üreten ülkeler arasında yer alınmamasını stratejik bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Demirci, Türkiye'nin dünya krom rezervlerinde üçüncü sırada yer aldığını ve yüksek kaliteli krom cevherine sahip olduğunu belirterek, buna rağmen üretilen ferrokromun tamamının ihraç edilmesini eleştirdi. Kullanılmış paslanmaz çelik hurdasının dahi yurt dışına satıldığını vurgulayan Demirci, katma değerin ülke dışında bırakıldığını söyledi.

Paslanmaz çeliğin savunma sanayii için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Demirci, jet motorları, roket sistemleri, top namluları, denizaltılar, radar ve sensör sistemleri gibi kritik alanlarda bu malzemenin vazgeçilmez olduğunu kaydetti. Olası bir savaş ortamında tedarik zincirlerinin kesilmesinin savunma sanayiini doğrudan felç edeceğini ifade etti.

Böylesine stratejik bir yatırımın ancak devletin öncülüğünde hayata geçirilebileceğini söyleyen Adnan Demirci, uluslararası ortaklık seçeneğine de dikkat çekti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin mevcut üretim gücü ve anti-damping baskıları nedeniyle Türkiye'de yatırım yapmaya sıcak bakabileceğini belirtti.

Türkiye'nin lojistik avantajları, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına hızlı ve düşük maliyetli ihracat yapılabileceğini ifade eden Adnan Demirci, Türkiye'de üretilecek paslanmaz çeliğin anti-damping vergilerinden daha az etkileneceğini söyledi.

Demirci, paslanmaz çelik üretimine geçilmesi halinde ithalatın cari açık üzerindeki etkisinin ortadan kalkacağını, aynı zamanda yüksek katma değerli ürün ihracatıyla ekonomiye güçlü katkı sağlanacağını belirterek, bu yatırımın sanayileşme tarihinde yeni bir sayfa açacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL