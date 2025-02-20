Pasifik Teknoloji, 2025'te büyüme ve inovasyona odaklanacak

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 2025'in kendileri için büyüme yılı olacağını belirterek, küresel oyuncu olmak için organik ve inorganik büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

Şirketten yapılan açıklama göre, halka arzının ardından Titra Teknoloji'ye yaptığı yatırımla savunma sanayi teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline gelen Pasifik Teknoloji, bu ayın başında Proline Bilişim Sistemleri'nin yüzde 51'ini alarak, bilişim teknolojilerindeki gücünü artırdı.

Şirket, savunma sanayi teknolojileri ve bilişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiği satın almaların ardından yüzünü global piyasalara çevirdi. Hem Türkiye'de hem de dünyada sunduğu hizmet ve ürün kalitesiyle Pasifik Teknoloji, global oyuncu olma hedefiyle gelecek beş yılda büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Şubat 2024'te halka açıldıklarını ve bir yılda savunma sanayi ve bilişim teknolojilerinde iki şirkete yatırım yaparak Pasifik Teknoloji'yi global bir oyuncu haline getirdiklerini belirtti.

Geçen bir yıllık dönemde savunma sanayi teknolojilerinde Titra Teknoloji, bilişim teknolojilerinde ise Proline Bilişim Sistemleri'ne yatırım yaptıklarına değinen Erdoğan, ileriki dönemde de stratejik hedeflerine uyum sağlayacağını düşündükleri, gelişme potansiyeli yüksek, başarılı şirket, girişimci ve ürünlere yatırım yapmaya devam edecekleri aktardı.

Erdoğan, "Hem Türkiye'de hem de dünyada sunduğumuz hizmet ve ürün kalitesiyle dikkat çekiyoruz. Bu nedenle küresel bir oyuncu olma hedefiyle önümüzdeki beş yılda organik ve inorganik olarak güçlü bir büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"2025 ciro hedefimiz 5 milyar lira"

Savunma sanayisinden bilişim teknolojilerine kadar Türkiye için stratejik değerde yerli ve milli teknolojik ürünler ürettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pasifik Teknoloji olarak, 2025'te savunma sanayi ve bilişim teknolojileri alanlarında büyümek öncelikli hedefimiz. Özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA'lar gibi yenilikçi ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkararak, Türkiye'nin bu alandaki küresel etkisini artırmayı hedefliyoruz.

Bilişim teknolojileri alanında ise Proline'ın da grubumuza katılımıyla akıllı şehir yönetimi, kimlik yönetimi, güvenli nitelikli belge üretimi ve biyometri teknolojileri çözümlerimizle sektördeki dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Pasifik Teknoloji olarak genişleyen ürün, hizmet yelpazemiz ve kabiliyetlerimizle 2025'i 5 milyar lira ciro ile kapatmayı hedefliyoruz"

"Satın almalar büyüme stratejimiz için önemli birer adım"

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar da şirketin büyüme stratejisinde satın almaların önemli birer adım olduğunun altını çizerek, Proline'ın AR-GE merkezi tarafından geliştirilen ileri teknolojilere sahip ürün ve yazılım çözümleriyle Pasifik Teknoloji'nin varlık ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu.

Proline'nın, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izlediğini belirten Aslanpınar, şirketin, 2024'ü 1 milyar 190 milyon liralık ciroyla kapattığını vurguladı.

Aslanpınar, Proline'ın son 10 yılda birçok projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projelerimiz arasında Katar'ın başkenti Doha'nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik altyapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi'nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 3'ü 1 arada Projesi kapsamında TC Kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve ehliyeti de kapsayan, bunların çipli, elektronik ve biyometrik verilerle kullanıma izin veren teknoloji ve süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Proline'da bu saydığımız ürün ve kabiliyetlerimize 2025'te en az iki yeni ürünün daha ilave edilerek, pazara sunulmasını hedefliyoruz. Ayrıca bu kabiliyetlerimizin uluslararası projelerde konumlandırılmasını da içeren güçlü hedeflerimiz bulunuyor."

Aslanpınar, Pasifik Teknoloji'nin bünyesinde bulunan Titra, Proline, Destel, Ditravo, iCredible ve Destel Connect ile savunma sanayisi teknolojilerinden bilişim teknolojilerine birçok alanda müşterilerine uçtan uca katma değeri yüksek çözümler sunduklarını, güçlü vizyonlarını ve inovatif bakış açılarını tasarımdan üretime kadar her adımda gösterdiklerini anlattı.

"Helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık"

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez de şirketin savunma sanayisindeki ürün ve yatırımlarıyla da dikkat çektiğini belirtti.

Dönmez, Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız helikopteri Alpin'in yanı sıra Dumrul, DELİ2 kamikaze İHA ve Yerli FPV kamikaze dron Merküt gibi yerli sistemlerle sahada güç dengelerini değiştirdiklerini ifade etti.

Pasifik Teknoloji'nin kısa süre önce insansız helikopter Alpin için Savunma Sanayi Başkanlığı ile önemli bir sözleşmeye imza attığını aktaran Dönmez, "Titra Teknoloji bünyesinde geliştirilen Alpin-2, Deli-2, Deli-mini, Dumrul ve Merküt gibi yeni ürünlerimizle savunma sanayine yenilikçi çözümler sunarken, bölgesel ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik." görüşlerini kaydetti.

Pasifik Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Titra'nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığına ve bu değer üzerinden yatırım girişi olduğuna dikkati çeken Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik işbirliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık."