Üye Girişi
Haberler
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

 Uyarılar art arda geldi! 50- 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Yeniden değerleme oranının değişmesiyle pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı da değişiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Böylece pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı da değişmiş oldu.

Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı ile birlikte 2025 yılında uygulanacak pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı da değişmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport bedelleri ve yurt dışı çıkış harçları şöyle olacak:

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)

- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)

- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)

- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)

- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.

Yeniden değerleme oranının değişmesiyle pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı da değişiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
img

Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

AKP'nin yönettiği ülke tam bir cehenneme dönüştü.. tek yaptıkları iş ZAM ,VERGİ ve emeklilerin haklarını gasp etmek...

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

akp son virajda . gittti gidiyorrrrrrrrrr

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Akp elinden geleni arkana bırakma. Sizlerde bizlerde bu yönetim döneminin son dönem olduğunu biliyoruz. Başta en düşük emekli maaşı asgari ücretli çalışan işçi memur, seçimi dört gözle bekliyor.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİnanç Akçay:

Vize veren ülke mi var çöp pasaportu napacaz

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Akbas:

Akp vatanı satmasın ama Allahın izniyle az kaldı bunlardan kurtulmak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytaç Kılıç:

Uçuyoruz kemerleri bağlayın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Koyun:

ekonomiyi ben bilirim dedi böyle oldu ben anlamam deseydi kıçımızda tenekeyle dolaşacaktık diye düşünüyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBahtiyar:

Yani ZAM geliyor desene

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.