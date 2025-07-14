Pasaport Pizza, Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası Seçildi

Türkiye İtibar Akademisi'nin 72 ilde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, tüketicilerin gönlünde ilk sırada yer alan pizza markası Pasaport Pizza oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından 12 Mayıs – 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında 26 bölge ve 72 ilde, yaklaşık 15.000 kişiyle gerçekleştirilen "Müşteri Memnuniyeti Endeksi" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, pizza sektöründe tüketici memnuniyetinde lider marka olarak Pasaport Pizza belirlendi. Marka, lezzet kalitesi, hizmet standardı, güven algısı ve tüketici sadakati gibi temel başlıklarda yüksek puanlar alarak sektördeki konumunu bir kez daha tescilledi.

Türkiye genelinde 300'ü aşkın bayisiyle faaliyet gösteren Pasaport Pizza, bu başarıyı yalnızca bir sonuç değil, uzun soluklu ve disiplinli bir müşteri memnuniyeti politikasıyla elde ettiklerini ifade ediyor.

"Sadece pizza değil, güven, sadakat ve istikrar sunuyoruz"

Araştırma sonucunu değerlendiren Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, başarının ardında yıllara yayılan bir kurumsal strateji, sahadaki emek ve müşteriyle kurulan sürdürülebilir bir ilişki olduğunu belirtti:

"Bu bizim için yalnızca bir ödül değil, markamıza duyulan güvenin ve sahadaki emeğin açık bir göstergesidir. Biz kurulduğumuz günden bu yana sadece pizza üretmedik; güven, sadakat, hizmet kalitesi ve istikrarı bir arada sunduk. Müşteri memnuniyetini, tüm operasyonlarımızın merkezine koyduk. Her bir bayimizi sadece satış noktası değil, markanın yerel temsilcisi olarak gördük. Onlara sürekli eğitim, destek ve iletişim ağı sunduk. Bu başarıda Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın büyük payı var."

74 ilde aynı kalite standardı

Pasaport Pizza'nın müşteri memnuniyetini ülke genelinde sürdürülebilir kılmasındaki en önemli unsur, güçlü operasyonel denetim ve iç iletişim ağı. Özdemir, bu noktada şu ifadelere yer verdi:

"Farklı şehirlerde hizmet verirken, her bölgede aynı kaliteyi sunmak ciddi bir organizasyon gerektirir. Bayilik sistemimizi bu bilinçle kurduk. Tüm bayilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Denetim süreçlerimiz şeffaf ve geliştirici nitelikte. Müşteriden gelen her geri bildirimi anında merkeze ulaştırıyor, değerlendirme sürecini başlatıyor ve iyileştirmelerle süreci kapatıyoruz."

Yerel hassasiyet, ulusal başarı

Pasaport Pizza, menü içeriğini de her bölgenin damak zevkine göre şekillendirme politikasıyla farklılaşan bir model izliyor. Marka, standart menüsünün yanında, belirli bölgelerde yerel tatları da menüsüne dahil ederek daha güçlü bir müşteri bağlılığı elde ediyor. Özdemir bu konuda şunları belirtiyor:

"Türkiye'nin gastronomik çeşitliliğine duyarsız bir ulusal marka sürdürülebilir olamaz. Biz, hem standart kalitemizi koruyoruz hem de yerel ihtiyaçlara göre esnek olabiliyoruz. Bu esneklik, müşteriyle bağ kurmamızı kolaylaştırıyor. Her bölgeyi dinliyor, geri bildirimleri merkezimizde değerlendiriyor ve menülerimizi bu doğrultuda revize ediyoruz."

Marka itibarını koruyan uzun vadeli strateji

"Türkiye'nin en itibarlı pizza markası" unvanını uzun yıllardır sürdüren Pasaport Pizza, bu itibarın tesadüf olmadığını, bilinçli ve bütüncül bir stratejiyle korunduğunu ifade ediyor. Genel Müdür Özdemir bu stratejiyi şöyle tanımlıyor:

"İtibar bizim için anlık bir iletişim başarısı değil; her gün yeniden inşa edilen ve korunması gereken bir değerdir. Tutarlı olmak, sözünü tutmak, şeffaf davranmak ve samimiyetle hareket etmek bizim temel ilkelerimizdir. Dijitalde de sahada da bu ilkelere sadık kalıyoruz."

Ödül sonrası yoğun franchise talebi

Bu ödül, yalnızca tüketici güvenini değil, yatırımcı ilgisini de artırmış durumda. Özdemir, araştırma sonrası franchise başvurularında ciddi bir artış yaşandığını ve bu ilginin markanın büyüme stratejilerine katkı sağladığını belirtti:

"Araştırma açıklandıktan sonra franchise başvuru hattımız üzerinden ciddi bir yoğunluk yaşadık. Bu tür ödüller sadece mevcut müşteriler için değil, potansiyel yatırımcılar için de güçlü bir güven göstergesidir. Her başvuruyu titizlikle inceliyor, doğru lokasyonlarla büyümeyi sürdürüyoruz."

Uluslararası hedefler

Pasaport Pizza, Türkiye pazarındaki liderliğini uluslararası alana taşımak için de hazırlıklarını sürdürüyor. Marka, Avrupa ve Körfez ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda yurt dışı açılımları planlıyor. Bu doğrultuda, markanın dijital altyapısı ve lojistik sistemleri global ölçekli projelere uyumlu hale getiriliyor.