Paşabahçe Mağazaları, Tersane İstanbul'da Yeni Pop-Up Mağaza Açtı

Güncelleme:
Paşabahçe Mağazaları, Haliç kıyısında Tersane İstanbul'da yeni 'Pop-Up' mağazasını açtı. Mağaza, İstanbul'un tarihi dokusundan ilhamla tasarlanan ürünler ve 'İstanbul'dan' koleksiyonuyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Paşabahçe Mağazaları, yeni "Pop-Up" mağazasını Tersane İstanbul'da hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç kıyısında yer alan mağaza, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusundan ilhamla hazırlanan tasarımları yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor. Yeni mağazada, özellikle "İstanbul'dan" koleksiyonunun öne çıkan parçaları sunuluyor.

Pop-up mağaza, uluslararası ve yerli moda ile yaşam stili markalarına ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'da, dekoratif ve hediyelik ürün arayan ziyaretçilere haftanın her günü kapılarını açıyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
