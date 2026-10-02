Paramount Skydance CEO'su, birleşme sonrası şirketin adını Skydance olarak açıkladı

Paramount Skydance Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin birleşmesinin tamamlanmasının ardından şirketin adının Skydance olacağını açıkladı.

Ellison, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paramount ve Warner Bros.'un bir asırdan uzun süredir kültüre yön verdiğini belirten Ellison, "Onları bir araya getirerek tarihi yeniden yazmıyoruz, bu ikonik stüdyoları daha güçlü bir motorla donatıyoruz. Birlikte, cesur ve kaliteli hikaye anlatımını önceleyen yaratıcı bir yuva olan Skydance'iz." ifadelerini kullandı.

Ellison, Skydance ismini seçmelerinin nedenlerine de değinerek, Paramount ve Warner Bros.'u bir araya getirirken bu stüdyoların her birini ikonik yapan özellikleri korumak istediklerini aktardı.

Her iki stüdyonun da kendine özgü kimlikleri, olağanüstü mirasları ve nesiller boyunca izleyicilerde karşılık bulan markaları olduğuna işaret eden Ellison, yeni bir kurumsal kimliğin bunlardan herhangi birini küçültmesini, değiştirmesini veya gölgede bırakmasını istemediklerini kaydetti.

Ellison, "Skydance için büyük hedeflerimiz var ve bunların peşinden tutkuyla, hayal gücüyle ve akıllıca riskler alma isteğiyle gitme niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paramount ile Warner Bros. Discovery, şubatta işletme değeri üzerinden yaklaşık 110 milyar dolar değerinde birleşme anlaşmasına varmıştı.

Kaynak: AA