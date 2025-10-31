PARAM, 2025 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

PARAM, 2025'in üçüncü çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını paylaştı. Üçüncü çeyrekte ParamPOS'un işlem hacmi 114,1 milyar TL'ye, ParamKart ile gerçekleşen işlem hacmi ise 2,20 milyar TL'ye ulaştı.

PARAMPOS İŞLEM HACMİ 2025'İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 114,1 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Paylaşılan verilere göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 114,1 milyar TL seviyesine çıktı. Aynı dönemde ParamPOS üzerinden geçen işlem adedi ise 68,9 milyon oldu.

2025'in üçüncü çeyreğinde yapılan işlemlerin yüzde 38'i taksitli, yüzde 62'si tek çekim olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ParamPOS ile işlem hacmi en yüksek olan ilk 3 sektör; Çeşitli Yiyecek Dükkanları, Emlakçılar ve Yöneticiler–Kiralama, Muhtelif ve Spesiyalite Perakende Satış Dükkanları olarak sıralanırken bu dönemde en çok alışveriş yapılan günün ise 19 Eylül olduğu bildirildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, ParamKart'ın işlem hacmi 2,20 milyar TL oldu. Kullanıcıların ParamKart ile harcama dağılımı incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde işlem adedine göre en çok harcamanın yapıldığı sektörler sırasıyla Bakkallar ve Süpermarketler, Servis İstasyonları (Asistans–Yardım Servisi Olan veya Olmayan) ile Yemek Yerleri ve Restoranlar olarak açıklandı.

ParamKart ile 2025'in üçüncü çeyreğinde yapılan harcamaların çoğunluğu, önceki çeyreklerde olduğu gibi yine İstanbul'da gerçekleşti. Harcama oranlarında İstanbul'u, sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Bu dönemde ParamKart ile en çok alışveriş yapılan gün 2 Temmuz olarak kayıtlara geçti. ParamKart kullanıcılarının ortalama sepet tutarı ise 990 TL'ye yükseldi.

2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk yarısında yakaladığımız güçlü ivmeyi üçüncü çeyrekte de sürdürerek, istikrarlı büyüme performansımızı devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlarla yılın son çeyreğine yüksek bir motivasyonla adım atıyor, 2025 yılını da hedeflerimizin üzerinde bir başarıyla tamamlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda fintek ekosistemine yön verme vizyonumuzu ve küresel pazarlardaki büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarıya giden bu yolda bize eşlik eden tüm ekibimize ve güvenleriyle gücümüze güç katan değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."