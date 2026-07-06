Team Akfen İnşaat'ın desteklediği Önder'den Türkiye Şampiyonası'nda çifte başarı

Team Akfen İnşaat'ın desteklediği paralimpik milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliğini elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, para atletizmde uluslararası başarılarıyla tanınan Önder, bu kez açık klasman yarışlarında elde ettiği derecelerle de adından söz ettirdi.

Şampiyonada 400 metre branşında piste çıkan başarılı sporcu, U23 kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, aynı yarışta büyükler kategorisinde Türkiye ikinciliğine uzandı.

Genç yaşına rağmen büyükler kategorisinde de kürsüye çıkmayı başaran Önder, bu dereceleriyle hem gelecek adına güçlü bir mesaj verdi hem de istikrarlı performansını bir kez daha ortaya koydu.