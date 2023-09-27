Papara Voice Card, Sardis Awards Büyük Ödülü'nün sahibi oldu

Papara tarafından görme engelliler için geliştirilen ve dünyanın ilk sesli kartı olma özelliği taşıyan Voice Card, finans dünyasının inovatif ve yaratıcı projelerini ödüllendiren Sardis Awards 2023'te, 300'ü aşkın proje arasından Sardis Awards Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Papara tarafından görme engelliler için geliştirilen ve dünyanın ilk sesli kartı olma özelliği taşıyan Voice Card, finans dünyasının inovatif ve yaratıcı projelerini ödüllendiren Sardis Awards 2023'te, 300'ü aşkın proje arasından Sardis Awards Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, finans dünyasının en iyilerini onurlandıran ve bu yıl beşinci kez düzenlenen Sardis Awards 2023'te ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 300'den fazla projenin başvurduğu ve 11 altın, 27 gümüş ödülün verildiği Sardis Awards 2023'ün kazananları, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Sardis ve MediaCat sosyal medya kanallarından duyuruldu. Papara, her ana bölümde en çok puan toplayan finansal kuruluşlara özel ödüllerin verildiği Sardis Awards'un beş yıllık tarihinde Sardis Awards Büyük Ödülü'ne layık görülen ilk finansal teknoloji şirketi oldu.

7 ödülle döndü

Finansal teknoloji şirketi Papara, 300'ü aşkın projenin yarıştığı ve 11 altın, 27 gümüş ödülün verildiği ödül töreninde, 2 altın, 4 gümüş ödül kazandı. Ayrıca Papara, dünyanın görme engelliler için geliştirilmiş ilk sesli kartı olan Voice Card ile, Sardis Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Papara, Sardis Awards 2023'ten 7 ödülle dönerek, bu yılki ödül törenine damga vurdu.

Voice Card, görme engelli kullanıcıların POS cihazı üzerinden gerçekleştirdikleri kartlı ödemelerde yaşadıkları zorluklara ses odaklı bir teknolojiyle çözüm bulmak için geliştirildi. 2019'da Fransa'da gerçekleştirilen bir araştırmanın ortaya koyduğu "10 görme engelli kullanıcıdan 9'u kartlı ödemelerinde dolandırıcılık veya hata mağduru oluyor" içgörüsünden hareket ederek geliştirilen ön ödemeli kart ürünüyle, bu problemlerin ses teknolojisinin gücüyle ortadan kaldırılması ve görme engellilerin ödeme deneyimlerinin iyileştirilmesi amaçlandı.

Yakın alan iletişimi, bluetooth ve ses teknolojilerini kullanan Voice Card, POS cihazına takıldığında, eşleştirildiği telefon üzerinden ödeme tutarı, ödeme süreci ve işlem sonucuna ilişkin bilgileri kullanıcıya sesli bir şekilde bildiriyor. Bu sayede görme engelli kullanıcılar, Voice Card'ı kullanırken ödemelerini duyarak ve duyduklarını teyit ederek gerçekleştiriyor. Böylece dolandırıcılık veya hata mağduriyetlerinin önüne geçiliyor.

Çok paydaşlı projenin ürünü, 25 milyonu aşkın kişiye ulaştı

Verilen bilgiye göre, Papara, Voice Card projesini hayata geçirmek için Fransa merkezli teknoloji şirketi Thales Group'la iş birliğine gitti. Papara'nın da üye kuruluşları arasında yer aldığı Mastercard'ın ve özgürlük teknolojileri geliştiren sosyal girişim Blindlook'un da paydaşları arasında yer aldığı Voice Card'ın lansmanı, Ocak 2023'te İstanbul'da geniş katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirilmişti.

Voice Card, ilk olarak Blindlook topluluğuna, sonra da Papara üzerinden bekleme listesine katılan kullanıcılara sunuldu. 2022 sonundan bu yana görme engellilerin hayatını kolaylaştıran ve 25 milyonu aşkın kişide daha önce hiç konuşulmamış bir konuda farkındalık uyandıran Papara, Voice Card projesinin de katkısıyla, KPMG ve FINTR iş birliğiyle düzenlenen Dijital Finansın Öncüleri programında "Finansal Kapsayıcılık" ödülünü kazanmıştı.