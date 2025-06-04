Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara, kısa bir süre önce kullanıcılarına yaptığı bildirimde hesaplarda inceleme başlattığını duyurdu. Süreçte bakiyeler geçici olarak bloke edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 27 Mayıs tarihinde Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında kritik bir rol oynadığı tespit edilmişti. Ardından T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre mahkeme kararıyla Papara'ya kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı. Şimdi ise Papara'nın kullanıcılarına yaptığı bildirime göre hesaplarda inceleme başlatıldı.

BAKİYELER GEÇİCİ OLARAK BLOKE EDİLDİ

Papara tarafından binlerce kullanıcıya gönderilen e-posta'da "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre inceleme süreci boyunca hesaplara giriş yapılabilecek ancak bakiyeler kullanılamayacak. Papara, incelemenin hızlıca yapılacağını belirtti.

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ÖNCE SIRKETIN BUYUMESINI BEKLIYORLAR IYI PARA BIRIKINCE ÇÖKUYORLAR..DEVLET GOZUNU KARARTMIS UZAK DURUN BU TARZ UYGULAMALARDAN..DAHA DUNE GAYET RESMI BIR KURUMDU..ŞİMDİ NE OLDU..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.