Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle: "Türkiye gibi bizim de gücümüz coğrafi konumumuzda yatıyor"

Rize'de katıldığı panelde konuşan Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle "Akıllı, stratejik ve geleceğe dönük altyapı yatırımları yapan ülkeler, önümüzdeki yüzyılın ticaretini şekillendirecek. Türkiye de böyle bir yatırım yapıyor. Bu da bizi Rize İyidere Lojistik Limanı'na getiriyor" dedi.

Rizeli Hukukçular Derneği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Rizeli Hukukçular Derneği (RİHUDER) 2. Hukuk Buluşması düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte 'Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi' konulu panel gerçekleştirildi. Gerçekleşen panelin 2. Oturumunda konuşan Panama Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle, Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin Türkiye'nin küresel bir bağlantı merkezi olarak büyüyen rolünü en iyi şekilde yansıttığını dile getirdi. Jaime Delvalle "Günümüzde dünya, malların, insanların, sermayenin ve fikirlerin hareketiyle şekilleniyor. Artık mesele küresel ticarete bağlı olup olmadığınız değil, küresel ticarete ne kadar güçlü bir şekilde bağlı olduğunuz. Akıllı, stratejik ve geleceğe dönük altyapı yatırımları yapan ülkeler, önümüzdeki yüzyılın ticaretini şekillendirecek. Türkiye'de böyle bir yatırım yapıyor. Bu da bizi Rize İyidere Lojistik Limanı'na getiriyor. Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir bağlantı merkezi olarak büyüyen rolünü en iyi şekilde yansıtan, iddialı ve ileriye dönük bir proje. Bu liman, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılık, bölgesel entegrasyon ve küresel rekabetçilik vizyonunun bir sembolüdür" diye konuştu.

Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin 3 kıtayı birbirine bağlayan bir geçit olarak titizlikle planlandığının altını çizen Delvalle, "Karadeniz'in doğu kıyısında yer alan bu derin deniz limanı, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir geçit olması için titizlikle planlanmıştır. Aynı zamanda Rize İyidere Limanı yerel ekonomileri canlandıracak, binlerce istihdam oluşturacak ve Türkiye'nin başta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere, tarım ürünleri, ham maddeler ve sanayi mallarını ihraç etme kapasitesini artıracaktır. Altyapı, ticaret ve küresel hareketten söz ederken, kendi ülkemin tecrübelerine de dayanarak konuşuyorum. Panama, dünyanın en ikonik altyapı projelerinden biri olan Panama Kanalı'na ev sahipliği yapıyor. Ancak biz yalnızca kanalla sınırlı değiliz; iki okyanusta son teknolojiye sahip limanlara, çok modlu bir taşıma sistemine, deniz ticareti için sağlam bir hukuk altyapısına ve Amerika kıtasında önemli bir finans ve ticaret merkezi olarak tanınan bir yapıya sahibiz. Türkiye gibi bizim de gücümüz coğrafi konumumuzda yatıyor. Biz 'Amerikaların köprüsü'yüz; Türkiye ise Avrupa ile Asya arasında köprü konumundadır. Her iki ülke de bilir ki yalnızca coğrafya yetmez. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için stratejik yatırımlar ve uluslararası işbirliği şarttır. İşte Rize İyidere Limanı da tam olarak bunu temsil ediyor. İki kıtanın bağlantısını güçlendirme taahhüdü" ifadelerini kullandı.

Lojistik, uluslararası ticaret ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere ve iş dünyası liderlerine 'Diplomaside de, lojistikte de zamanlama ve koordinasyon her şeydir' diyerek seslenen Delvalle, "Ticaretin geleceği Rize İyidere Limanı gibi projelerde yazılıyor. Yarın, tedarik zincirlerini yöneten, sınır ötesi verimliliği artıran ve regülasyonlara uyumu sağlayan profesyoneller sizler olacaksınız. Limanların dinamiklerini anlamak, dünya ticaretinin nasıl işlediğini anlamanın anahtarıdır. Buradaki iş dünyası liderlerine de seslenmek isterim. Rize İyidere Limanı birçok fırsat sunuyor. İster ihracat, ister imalat, ister inşaat, ister taşımacılık alanında olun, bu liman bölgesel pazarlara ve küresel ticaret yollarına erişiminizi güçlendirecek. Lojistik sistemlerini ne kadar entegre edersek, hepimiz o kadar rekabetçi hale geliriz. Diplomaside de, lojistikte de zamanlama ve koordinasyon her şeydir. Rize İyidere Limanı, Türkiye için ve daha geniş bölge için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu sürece bir ortak, bir diplomat ve dönüştürücü altyapının gücünü bilen biri olarak tanıklık etmekten gurur duyuyorum. Unutmayalım ki lojistik yalnızca konteynerler, gemiler ve zaman çizelgelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda insanlar, bağlantının sunduğu fırsatlar ve daha büyük bir vizyon hakkındadır" şeklinde konuştu. - RİZE