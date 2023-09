Pamukkale Belediyesi öncülüğünde ilçenin hayvancılık sektörü değerlendirildi

Pamukkale Belediyesi ilçenin turizm açısından marka değerinin devamı için çalışmalarını aralıksız devam ederken, ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişimi konusunda desteğini sürdürüyor. Pamukkale ilçesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği istişare toplantısına ev sahipliği yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Değerli çiftçilerimizi ve hayvancılıkla uğraşan siz değerli vatandaşlarımızı asla ihmal etmedik. Sizlerden gelen, muhtarlarımızdan gelen hangi türlü bir talep olursa, hemen o talebi yerine getirmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" dedi.

Turizmden, kültüre, spordan, eğitime her alanda Pamukkale ilçesinin gelişimine, geleceğine katkı olacak her türlü projenin içinde yer alarak, vatandaşların her an yanında olan Pamukkale Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerini de sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi öncülüğünde, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, "Pamukkale İlçesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliğinde, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, mahalle muhtarları ve Pamukkale ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Sektörde yer alan vatandaşların sorularının yanıt bulduğu toplantıda, Pamukkale ilçesinde küçükbaş hayvan sayısının artırılması, daha kaliteli verim alma yöntemleri gibi konular istişare edildi.

"Vatandaşlarımızı asla ihmal etmedik"

"Pamukkale İlçesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İstişare Toplantısı"nda konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öncelikle Aktepe Sosyal Tesisleri'nin tanıtımını yaparak, "Bölgemizin en güzel ve modern tesisi olarak, tesisimizde vatandaşlarımıza birçok konuda hizmet ediyoruz" dedi. Pamukkale Belediyesi olarak, ilçe genelinde sundukları hizmetler hakkında bilgiler aktaran Başkan Örki, "Geçtiğimiz ay 'Pamukkale ilçesi tarım ve hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı' başlığında çiftçilerimizle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla genel bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bugün de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunu ele alacağız. Pamukkale Belediyesi olarak, şehir merkezindeki mahallerimizde büyük işler yürürken, şehir merkezinde olmayıp bize karnımızın doyması için, ekonominin çarklarının daha güvenli dönmesi için gayret gösteren değerli çiftçilerimizi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı asla ihmal etmedik. Onları da yalnız bırakmadık. Sizlerden gelen, muhtarlarımızdan gelen hangi türlü bir talep olursa, hemen o talebi yerine getirmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" diye konuştu.

"Tarım ve hayvancılık sektörüne desteklerimiz çok fazla"

"Bizim bölgelerimizde yaşadığımız en önemli sorunlar arazi yollarının açık tutulması" diyen Başkan Avni Örki, "Bir arazi yolunu bir sezon açarsınız, yağmur yağar o arazi yolu yine bozulur. Biz yine açarız. Biz arazi yollarını açık tutamazsak çiftçilerimiz, üreticimiz, arazisine ulaşamıyor. Hayvancılık yapan üreticimiz hayvanına yem üretme noktasında sorunla karşı karşıya kalıyor. Bunun haricinde tarım il ve ilçe müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle büyük bir işbirliği içinde bölgemizde bulunan 44 bin civarında küçükbaş hayvan 20 bin civarında da büyükbaş hayvanlarımızın birden fazla aşılama projemize başladık. Şu an 2.tur aşılama aşamasındayız. Geçtiğimiz aylarda sel felaketi yaşadık. Yemlerini kaybeden birçok üreticimiz oldu. Pamukkale Belediyesi olarak kendi yemimizi, tohumumuzu üretmeye başladığımız büyük bir projemiz vardı. Bu projemizle belediye olarak ekip, biçtiğimiz elde ettiğimiz ürünlerimizi yem saman, tohumluk olarak siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmak için bu projeyi başlatmıştık. Sel sonrası hemen elde ettiğimiz yemleri, samanları yükledik arabalara, sel mağduru vatandaşlarımızın temizliğini yaptık önce. Sonra da hemen hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza daha ilk gün yem ve samanlarımızı teslim ettik. Sonrasında ilçemiz sınırları içinde 1 ila 10 baş hayvan besleyen vatandaşlarımıza yem desteğimizi sağladık. Biz belediye üretiyor projemizi önümüzde yıl daha da artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde Eldenizli ile Irlıganlı arasındaki bölgede organik gübre tesisimizin temelini atmış olacağız. Kısa bir süre içinde faaliyete geçtiğinde siz hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan elde edeceğimiz hayvansal atıkları hızlı bir şekilde fermente edip onu birkaç gün içinde çuvallayıp gübre olarak yine size sunmuş olacağız. Bu gübre tesis projemize bir ek daha yapacağız. Yanına toplu hayvancılık projemizi başlatarak, ilk etapta Eldenizli Irlıganlı'daki hayvanlarımızın toplu bakımını gerçekleştirerek, Denizli'mizde toplu hayvancılık adımını da inşallah başlatmış olacağız. Bugün sizleri dinleyeceğiz. Mikrofon sizlerde olacak. Toplantımıza katılan tüm değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise "Pamukkale dünyanın en nadide yerlerinden bir tanesi. Pamukkale Belediye Başkanımıza böylesi ve güzel bir mekanda toplantıya ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Pamukkale'mizde küçükbaş hayvancılığının daha iyi olması için neler yapabilir bunu konuşacağız, tartışacağız. Biz biliyoruz ki Pamukkale neyi yaparsa en güzelini yapıyor" diye konuştu.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut da "İlçemizin Küçükbaş hayvan potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu tarih boyunca Hierapolis zamanında bu böyleymiş. Tarih kaynaklarında bunu görüyoruz. Tabi taraflar burada, keçi ve koyun varlığının çoğaltılması noktasında bu istişare çok anlamlı ve güzel olacak" dedi.

Konuşmaların sonrasında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sorunlarını dile getirerek, kurumlardan beklentilerini ilettiler. - DENİZLİ