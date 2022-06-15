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Pamukkale Belediyesi'nin yatırımı takdir topluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Pamukkale Belediyesi'nin yatırımı takdir topluyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Pamukkale Belediyesi'nin eğitime sağladığı büyük desteklerden övgüyle bahsetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Pamukkale Belediyesi'nin eğitime sağladığı büyük desteklerden övgüyle bahsetti.

Pamukkale Belediyesi eğitim konusunda önemli bir projesi olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nu geçtiğimiz Nisan ayında açılışını dualarla gerçekleştirmişti. Arsası hayırseverler tarafından bağışlanan yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda ilk eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kala, bir dizi program için Denizli'ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, hayırsever Muhammet Serter'in oğlu Mehmet Serter eşliğinde okulda incelemelerde bulundu.

Okul Müdürü Mustafa Özcan'dan okuldaki eğitim ile bilgi alan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye ve hayırseverimiz Muhammet Serter Beye canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşaat halindeyken gezmiştik. Şimdi geldik gördük tamamlanmış, eğitime kazandırılmış. Güzel bir okul olmuş. Denizli ilimiz hayırseverleriyle eğitime çok büyük katkısı olan çok güzel bir ilimiz. Bu vesileyle bütün hayırseverlerimizi hayırla yad ediyorum. Ahirete irtikal edenlere rahmet diliyorum. Hayrınız bol olsun diyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet yürüten bir İmam Hatip Lisesi olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Okulumuzda, hem Fen Lisesi müfredatı hem de Sosyal Bilimler müfredatı öğrencilerimize tercihli olarak verilmekte. Dolayısıyla çocuklarımız kendi yeteneklerine, ilgilerine göre okulumuzu tercih edebilirler. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

milli eğitim bakanlığı İmam Hatip Liseleri Nazif Yılmaz Pamukkale Ekonomi Haberler

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