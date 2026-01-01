Pamukkale 2025'te Denizli nüfusunun 2 katından fazla turist ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde hem kültürel hem doğal miras olarak bulunan Pamukkale, 2025 yılında 2 milyon 301 bin 689 ziyaretçi ağırladı.

Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, termal turizm olanakları, sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü aktiviteleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Pamukkale, yerli turistlerin yanı sıra başta Avrupa ve Uzak Doğu olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen yabancılardan da ilgi görüyor.

Bölge, tatil dönemleri başta olmak üzere her mevsim turist çekerek turizmde önemli bir yer tutuyor.

2025 yılında 2 milyon 301 bin 689 ziyaretçiye kapılarını açan Pamukkale, bu sayıyla nüfusu 1 milyon 61 bin 371 olan Denizli'nin nüfusunun iki katından fazla turist ağırlamış oldu.

"Pamukkale'de turizm 365 gün"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, AA muhabirine, "Türkiye'nin beyaz incisi" Pamukkale'de, dünyanın birçok noktasından misafir ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bölgenin şifalı termal suları, antik kenti ve beyaz travertenleriyle dünyanın en güzel mekanlarından biri olduğunu ifade eden Özel, "Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerimiz, beyaz travertenleri ve doğal güzellikleri görme, antik kentte geçmiş yaşamları tecrübe etme, şifalı sulara temas etme, balonla Pamukkale'yi ve antik kenti havadan izleme, yamaç paraşütü yaparak da eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı bulmaktadır." dedi.

Özel, misafirlerin çektikleri fotoğraf ve videoları kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmalarının bölgenin tanıtılmasına katkı sağladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Pamukkale'de turizm 365 gün. Ziyaretçilerimizi birer tanıtım elçisi olarak görüyoruz ve onların memnun bir şekilde Pamukkale'den ayrılmalarını sağlıyoruz. Pamukkale'de daha çok ziyaretçi kabul etmek için tanıtım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizden ve dünyanın her yerinden misafirlerimizin geldiğini, Pamukkale'deki eşsiz güzelliği ve tarihi dokuyu gördükten sonra tekrar gelmek istediklerini kendi ifadeleriyle biliyoruz. Bazı misafirlerimizin birden çok kez Pamukkale'yi ziyaret ettiğini biliyoruz. Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının daha çok artacağı konusunda umutluyuz."

"Kleopatra ile ziyaretçi sayısında artış yaşanacak"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, Pamukkale'deki "Kleopatra" ismiyle anılan, milattan sonra 692'de yaşanan depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluştuğu saptanan antik termal havuzun, çevresindeki çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı tutulduğunu belirterek, havuzun özellikle yabancı turistlerin ilgisini çektiğini, bu yıl yeniden hizmete girmesiyle ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını söyledi.

Şen, özellikle bu havuzu görmek için gelenlerin olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık olarak biz 400-450 bin civarında havuza giren misafir görüyorduk. Bunun iyi neticesini 2026 yılında göreceğiz. Denizli özellikle termal özellikleriyle ön plana çıktığından kış aylarında da hareketli. Türkiye'de örnek gösterilecek, 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin yapıldığı Pamukkale'de 2026 ile ilgili beklentilerimiz yüksek." diye konuştu.