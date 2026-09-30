Haberler

Palau bayraklı Astoria Grande, Muğla Marmaris'e 368 yolcuyla yanaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palau bayraklı Astoria Grande, Muğla Marmaris'e 368 yolcuyla yanaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesine Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri, 368 yolcu ve 352 personelle yanaştı. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi, bir kısmı çevre turlarına katıldı.

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 368 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İskenderiye Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren gemi, limanın büyük iskelesine yanaştırıldı. 194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 368 yolcu ve 352 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

"Astoria Grande"nin gece demir alarak Bodrum Limanı'na gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı

Avrupa'da tarihi devir teslim: Ülkenin ilki oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA, kulüplere tam 31,5 milyon euro dağıtacak

Haber yolladılar! Tamı tamına 31,5 milyon avro dağıtacaklar

UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Yemen'de savaş kızıştı! Husilere 24 saatte 414 operasyon

24 saat içinde 414 operasyonla sarsıldılar