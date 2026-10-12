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Palamut bolluğu fiyatları düşürdü, Rize Pazar'da 3 tanesi 100 TL'den satılıyor

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Palamut bolluğu fiyatları düşürdü, Rize Pazar'da 3 tanesi 100 TL'den satılıyor
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Doğu Karadeniz'de 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanıyor. Ağların dolmasıyla fiyatlar gerilerken Rize'nin Pazar ilçesinde 600 gram üzeri iri boy palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı, uygun fiyatlar tezgahlarda yoğunluğa yol açtı.

Doğu Karadeniz'de 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanırken, ağların dolması tezgahlardaki fiyatlara indirim olarak yansıdı.

Doğu Karadeniz sularında son yılların en bereketli balıkçılık sezonu yaşanıyor. Ağlarını doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri sayesinde tezgahlarda palamut bolluğu oluştu. Yaşanan bollukla birlikte balık fiyatları gerilerken, bu durum tüketiciye yansıdı. Palamut bereketinin görüldüğü noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında, ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri boy palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı. Uygun fiyatlar nedeniyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk meydana geldi.

Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini belirten balıkçı esnafı, fiyatların düşmesiyle satışların katlandığını dile getiriyor. Vatandaşlar ise hem sağlıklı hem de oldukça hesaplı olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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