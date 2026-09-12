Palamut bedavadan biraz daha pahalı: Tanesi 50 TL

Karadeniz'de palamut bolluğu sürerken, balık fiyatları da vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçen hafta 80 TL'den satılan orta boy palamudun tanesi bu hafta 50 TL'ye geriledi. Kiloluk palamutlar ise 90 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, tezgahlarda palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbun da 100 TL'den satışa sunuluyor. Uygun fiyatlar nedeniyle vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği balık ise palamut oldu.

"Bedavadan biraz daha pahalı"

Balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu belirten vatandaşlar, bu sezon özellikle palamut başta olmak üzere birçok balık türünün ucuzladığını söyledi. Vatandaşlar, fiyatların "bedavadan biraz daha pahalı" olduğunu ifade etti.

"Palamut 50 TL'nin altına düşmez"

Balıkçı Onurcan Köse, palamut bolluğunun devam ettiğini belirterek fiyatların sezonun en düşük seviyesine ulaştığını söyledi. Köse, "Palamut bolluğu devam ediyor. Tanesini 50 TL'den satıyoruz. 250 kasa palamut getirdik. Palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilosu da 100 TL'den satılıyor. Vatandaş en çok palamuda rağbet gösteriyor. 10-20 adet alanlar oluyor. Hafta içi 150 kasa, hafta sonu ise günde 200-250 kasa palamut satıyoruz" dedi.

Vatandaşların ucuz balık tüketmesinden memnun olduklarını dile getiren Köse, "Bizim için hamsi ya da palamut fark etmiyor. Yeter ki vatandaş doysun, ucuz balık yesin. Bugün palamut en düşük fiyatı gördü. 50 TL'nin aşağısına da düşmez. Maliyetler yüksek. Balıklar denizden bedava alınıyor ancak yakıt, vergi, işçi ve lojistik masrafları nedeniyle fiyatın 50 TL'nin altına düşmesi mümkün değil" diye konuştu.

Öte yandan, kafes balıklarından alabalığın kilosu 150 TL, somonun kilosu 200 TL, çipura ve levreğin kilosu ise 450 TL'den satılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı