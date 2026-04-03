Pakistan'da benzin fiyatında yaşanan artışın ardından vergi kesintisi yapıldı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın neden olduğu küresel petrol krizi sürerken Pakistan'da benzin fiyatına getirilen artışın ardından bu ürüne uygulanan vergide kesintiye gidildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'daki gerilim ve benzin fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarının bölge genelinde arttığını belirten Şerif, ülkesinin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Şerif, daha önce alınan tasarruf tedbirleri kapsamında kabinenin iki ay boyunca maaşlarından feragat edeceğini hatırlatarak bu sürenin 6 aya çıkarıldığını aktardı.

Benzine uygulanan verginin litre başına 80 Pakistan rupisi (29 cent) azaltılacağını duyuran Şerif, söz konusu kararın yarından itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Pakistan Petrol Bakanı Pervaiz Malik, benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın "kaçınılmaz" olduğunu belirterek benzin ve dizel fiyatlarında yüzde 54'e varan artış yaşandığını açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.