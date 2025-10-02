PAGDER ve Kütahya OSB'den Sektör İş Birliği Değerlendirmesi

Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile bir araya gelerek sektörün geleceği ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler ve beraberindeki heyet, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

PAGDER heyetini, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, dernek faaliyetleri, sektörel gelişmeler ve sanayicilerin beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

3. Genişleme Sahası gündemde

Kütahya OSB'nin 150 hektarlık alanı kapsayan 3. Genişleme Sahası toplantının öne çıkan başlıklarından oldu. Bu yatırımın üretim kapasitesini artıracağı ve yeni yatırımcılara cazip fırsatlar sunacağı ifade edildi. PAGDER heyeti, genişleme sahasının Kütahya'nın sanayideki stratejik konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı.

İş birliği vurgusu

Ziyarette ayrıca Kütahya OSB'nin altyapı yatırımları, yatırımcı dostu yaklaşımı ve sanayicilere sunduğu imkanlar da gündeme geldi. PAGDER Yönetim Kurulu, OSB'nin hızlı gelişim sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen dönemde karşılıklı iş birliği imkanlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

PAGDER Başkanı Kenan Benliler, plastik sanayisinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kütahya OSB'nin yatırımcılara sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette, Kütahya OSB ile PAGDER arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek yeni iş birliklerinin önünü açması aralandı. - KÜTAHYA