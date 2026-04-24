Özyeğin Üniversitesi Mükemmellik Merkezi'nde Uluslararası Genç Aşçı Yarışması düzenlendi

Özyeğin Üniversitesi Mükemmellik Merkezi'ndeki Le Cordon Bleu İstanbul ev sahipliğinde "La Chaine des Rotisseurs Uluslararası Genç Aşçı Yarışması" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Mükemmellik Merkezi'nde düzenlenen La Chaine des Rotisseurs Uluslararası Genç Aşçı Yarışması'na 22 farklı ülkeden, 27 yaşını aşmamış genç şefler katıldı.

Yarışma, içeriği önceden açıklanmayan malzeme sepetlerinin şeflere verilmesiyle başladı. Katılımcılar, dört saat içinde giriş, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırlayarak jüriye sundu. Değerlendirme sürecinde lezzet, sunum, yaratıcılık, teknik beceri, organizasyon, hijyen ve zaman yönetimi kriterleri esas alındı.

Zorlu rekabetin yaşandığı organizasyonda birinci Kanada'dan Erik Hansen, ikinci Finlandiya'dan Joel Manninen, üçüncü de Macaristan'dan Marcell Kocsis oldu.

Birinciliği elde eden Hansen'e ödülünün yanı sıra Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu tarafından eğitim bursu takdim edildi.

Dünya genelinde 80 ülkede faaliyet gösteren La Chaine des Rotisseurs, 1977'den bu yana düzenlediği "Uluslararası Genç Aşçı Yarışması" ile genç aşçılara uluslararası platformda kendilerini gösterme imkanı sunuyor.

Özyeğin Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Le Cordon Bleu İstanbul, Uluslararası Genç Aşçı Yarışması'nın Türkiye elemelerine 2012'den bu yana ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik kapsamında yarışmanın ilk gününde, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans öğrencileri ile Le Cordon Bleu sertifika öğrencileri, Eğitmen Şef Francesco Di Marzio yönetiminde yarışmacılar için 50 kişilik yemek daveti verdi.

Yarışmacıların edindikleri deneyimler kendi ülkelerindeki gastronomi anlayışına katkı sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, organizasyonun üç yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin öğrenciler için uluslararası deneyim ve iletişim ağı oluşturma açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Tüysüzoğlu, "Bu yarışmanın profesyonel, tekniklerden ödün vermeyen, malzemeye saygılı yaklaşımı, Özyeğin Üniversitesi'nde verdiğimiz mutfak eğitiminde profesyonellik ve mükemmeliyet misyonumuz ile de bire bir örtüşüyor. Keyifli ve zorlu bir yarışma gerçekleşti. Tüm yarışmacıları tebrik eder, organizasyonda emeği geçen La Chaine de Rotisseurs ekibine ve Le Cordon Bleu eğitmen şeflerine ve öğrencilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

La Chaine des Rotisseurs Türkiye Başkanı Yves Leon da yarışma sayesinde farklı ülkelerden gelen genç şeflerin Türk mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktardı.

Leon, yarışmacıların edindikleri deneyimlerin kendi ülkelerindeki gastronomi anlayışına katkı sağlayacağını kaydederek, "Bu genç şeflerin gelecekteki mutfak kariyerleri için ilham verici olacağına inanıyoruz. Onlara Türk yemek kültürünü göstermekten ve İskender'den ve gözlemeye kadar tipik Türk yemeklerini deneyimleme imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şefi Erich Ruppen ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yarışmanın genç şeflerin yeteneklerini sergilemeleri açısından önemli bir platform sunduğunu vurguladı.