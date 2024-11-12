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Ozon Tedavisi Nörolojik Hastalıklarda Umut Vadediyor

Ozon Tedavisi Nörolojik Hastalıklarda Umut Vadediyor
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kıvanç Katmerlikaya, ozon tedavisinin Parkinson, MS ve diğer rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu açıkladı. Tedavi, düşük yan etki profili ve hastaların konforunu bozmadan uygulanabiliyor.

Medipol Sağlık Grubundan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kıvanç Katmerlikaya, ozon tedavisinin parkinson, MS, bel ve boyun fıtığı, kronik yorgunluk sendromu ve romatizmal hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında hızla yayılan yenilikçi yöntemlerden biri olan ozon tedavisi, farklı hastalıklarda sağladığı olumlu sonuçlarla adından söz ettiriyor. Ozon, özellikle eklem ağrıları, nörolojik hastalıklar ve bağışıklık sistemini düzenleme gibi birçok sağlık sorununa iyi geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Kıvanç Katmerlikaya, ozon tedavisinin özellikle kireçlenme ve eklem aşınmalarına bağlı problemlerde kullanıldığını belirtti.

Parkinson, MS gibi nörolojik hastalıklarda da tedavi edici etkilerinin görüldüğünü ve hastanın tedavi için yalnızca 15-20 dakika ayırmasının yeterli olduğunu vurgulayan Katmerlikaya, tedavinin bazı özel durumlar hariç birçok hastaya güvenle uygulanabildiğini, sadece favizm, tiroit fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve gebelerde bu tedavinin uygulanamadığı bilgisini paylaştı.

Katmerlikaya, tedavinin sistemik ve lokal uygulama olarak iki temel yönteminin bulunduğunu aktararak, "Sistemik uygulamada hastanın yaklaşık 100 cc kanı alınıp ozonla birleştirilerek tekrar vücuda veriliyor. Burada kullanılan malzemelerin ozona dayanıklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde tedavinin etkisi düşmektedir. Lokal uygulamada ise ozonlanmış kan kas içine, genellikle omuz veya kalça bölgesine enjekte ediliyor. Tedaviyle hastaların kan dolaşımı iyileştirilmekte ve bağışıklık sistemi düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Ozon tedavisinin bilinen ciddi bir yan etkisi yok"

Ozon tedavisinin depresyon gibi psikolojik durumlarda serotonin seviyesini artırarak olumlu sonuçlar verdiğine de işaret eden Katmerlikaya, şeker hastalarında da diyabetik ayak tedavisinde de başarılı sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi.

Ozon tedavisi bel ve boyun fıtıkları, kronik yorgunluk sendromu ve romatizmal hastalıklarda da etkili olduğunu aktaran Katmerlikaya, şunları kaydetti:

"Eklem kireçlenmelerinde ozon eklem içine uygulanabiliyor, kas ağrıları olan hastalara ise uygun görülen noktalara uygulama yapılmakta. Ozon tedavisinin bilinen ciddi bir yan etkisi yok. Haftada bir ya da iki seans uygulanan tedavi toplamda 10-12 seanslık kürler halinde gerçekleştiriliyor ve tedavinin sonunda yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Hastanın durumuna göre tedavi süresi uzatılabiliyor ya da yıl içinde klinik değişikliklere bağlı olarak tekrarlanabiliyor. Ozon tedavisinin en büyük avantajlarından biri de düşük yan etki profili ve tedavi sürecinde hastaların konforunun bozulmaması."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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