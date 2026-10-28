Ozon, 11 lojistik tesisindeki İHA saldırılarının zararını 30,1 milyar ruble açıkladı

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Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Ozon, 11 lojistik tesisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarından kaynaklanan zararın 30,1 milyar rubleye (yaklaşık 374 milyon dolar) ulaştığını bildirdi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, 11 lojistik tesisine yönelik İHA saldırılarından kaynaklanan tahmini zararın 30,1 milyar rubleye ulaştığı belirtilerek, söz konusu tutarın satışa sunulan ürünlerdeki kayıpları, ekipmanların zarar görmesini, değer kayıplarını ve diğer zarar ve giderleri??????? kapsadığı kaydedildi.

Şirketin bazı risklerinin sigorta kapsamında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, olası tazminat ödemelerine ilişkin sigorta şirketleriyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Ozon'un yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 421,2 milyar rubleye yükseldiği belirtilen açıklamada, net karın 3,7 milyar ruble, düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi karın (FAVÖK) ise 93 milyar ruble olduğu bildirildi.

Açıklamada, şirketin söz konusu dönemde teslim ettiği sipariş sayısının yüzde 76 artışla 1,2 milyara, e-ticaret işlem hacminin de yüzde 42 artışla 1,6 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Ozon'un finansal teknoloji faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin ise üçüncü çeyrekte yüzde 57 artarak 85,2 milyar rubleye yükseldiği belirtildi.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketleri Ozon ile Wildberries'in lojistik merkezleri bu yıl Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA