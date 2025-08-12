Özgür Erdem İncesu: Ardahan-Kars bölgesi hayvancılıkta afet bölgesi ilan edilmeli

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan- Kars bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların karşı karşıya kaldığı büyük kriz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki hayvan ölümlerinin alarm verici boyutlara ulaştığını vurgulayan İncesu, üreticilerin ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. Birçok vatandaşın bankalara borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden İncesu, veteriner raporlarına göre yeni bir hastalık versiyonu nedeniyle aşının yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca aşılamaların zamanında yapılmadığını, yabancı hayvanlardan bulaşan hastalığın sürülere yayıldığını dile getirdi.

"HAYVAN ÖLÜMLERİ BÖLGE EKONOMİSİNİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ"

İncesu, Ardahan-Kars bölgesinin yüzde 80'inin hayvancılıkla geçindiğini hatırlatarak, "5 hayvanı olan vatandaşın evine gittim, 5'i de ölmüş. 17 hayvanını kaybeden bir üretici, 70 yaşındaki annesine kredi çektirmiş. Bu durum bölgenin ekonomisini tamamen kilitledi" dedi.

AFET BÖLGESİ İLANI VE TARIM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Tarım Bakanlığı'na afet bölgesi ilanı için çağrı yaptıklarını söyleyen İncesu, veterinerlerle yaptığı görüşmelerde, yeni hastalık versiyonu nedeniyle mevcut aşının tam koruma sağlamadığını öğrendiğini aktardı. Ayrıca ilk vakaların yabancı hayvanlarda görüldüğünü ve ardından tüm sürülere yayıldığını belirtti.

"İTHAL HAYVAN DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

İncesu, yerli hayvan varlığının hızla azaldığını ve bu nedenle ithal hayvan getirilme sürecinin başlayacağını ifade ederek, "Bölgedeki kayıplar ekonomik anlamda çok ciddi. Hayvanların acısını görünce bir gün boyunca yemek yiyemedim" sözleriyle yaşanan trajedinin boyutunu dile getirdi.