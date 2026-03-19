Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) köyündeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların, bir bütün halinde 249 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ayboz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Aynı bölgedeki bir başka taşınmaz ve üzerindeki yapının da bir bütün halinde 55 milyon 100 bin lira bedelle aynı şirkete satışı onaylandı.