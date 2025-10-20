Özel Sağlık Sigortaları'nda Yeni Düzenleme: Şeffaflık ve Tüketici Hakları Güçleniyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, özel sağlık sigortalarında yapılan düzenlemeye ilişkin, "1 Ocak 2026'ya kadar sektörün teknik ve operasyonel uyum hazırlıklarını tamamlaması, vatandaşlarımızın ise yenileme dönemlerinde kendilerine sunulan bilgilendirme metinlerini dikkatle incelemesi önemli." dedi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan TSB Başkanı Uğur Gülen, yapılan düzenlemelerin özel sağlık sigortalarında şeffaflığı ve tüketici haklarını güçlendiren hükümler içerdiğini belirtti.

Gülen, düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini anımsatarak, "1 Ocak 2026'ya kadar sektörün teknik ve operasyonel uyum hazırlıklarını tamamlaması, vatandaşlarımızın ise yenileme dönemlerinde kendilerine sunulan bilgilendirme metinlerini dikkatle incelemesi önemli." diye konuştu.

Yeni düzenlemenin, poliçe yaşam döngüsünün her aşamasında şeffaflığı artırdığına dikkati çeken Gülen, "Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nin (ÖBYG) verilme koşulları, bekleme sürelerinin sadece ilk dönemde uygulanması ve şirketler arası geçişte SBGM üzerinden standart bilgi akışı, hem sigortalıların haklarını koruyor hem de sektörde öngörülebilirliği yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gülen, "Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nde 60 yaş altına, aynı planla en az 3 yıl sigortalılık ve hasar/prim oranının yüzde 80'in altında olması halinde garanti verilmesi zorunludur. ÖBYG kazananların listesi SBGM tarafından tutulacaktır." ifadesini kullandı.

Bekleme sürelerinin, sadece ilk poliçe döneminde uygulanabileceği ve aynı planla yenilemelerde tekrarlanamayacağını belirten Gülen, şirket değişikliğinde kural olarak yeniden konulamayacağı bildirdi.

Gülen, bilgilendirme ve teklif süreçleri hakkında, şirketlerin veriyi SBGM ve ilgili kamu kurumlarından temin ederek sözleşme yapmasının esas kabul edildiğine işaret ederek, indirim ve kampanyaların poliçede açıkça gösterileceğinin altını çizdi.

Plan ve şirket değişikliğine ilişkin, "Grup poliçesinden bireysele geçişte haklar korunur, şirketler arası geçiş SBGM üzerinden standartlaştırılır." diyen Gülen, şunları kaydetti:

"Veri koruma, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna uyum açık hükme bağlanmış, SBGM, verileri sigortalılık bitiminden itibaren 10 yıl sakladıktan sonra silme, yok etme, anonimleştirme işlemlerini yapacaktır. TSS/destekleyici poliçelerle SGK katılım paylarının özel sigortadan ödenmesi yasaktır. Şirketler yıllık aktüeryal raporlarını SBGM'ye sunacaktır."

Özel sağlık sigortasında kapsam, veri paylaşımı, bekleme süresi gibi temel unsurlara ilişkin düzenleme yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'e göre, sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömür boyu yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale getirildi.

Sigorta ettirenin tercihine göre ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içeren veya ömür boyu yenileme garantisi taahhüdü içermeyen sözleşmeler akdedilebilecek.

Şirketin, sigortalıya ilişkin bilgileri ilgiliyi tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden, kamu kurum ve kuruluşlarından temin ederek özel sağlık sigortası sözleşmesini akdetmesi esas olurken, şirket, ayrıca sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular da sorabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlükte bulunan sözleşmeler kapsamında yer alan ömür boyu yenileme garantisi veya yenileme garantisi adı altında verilen garantiler, mevcut tarifeleri dahilindeki kurallar kapsamında devam edecek.