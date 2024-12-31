Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ kararına göre Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 570 liraya yükseltildi.

TÜM ABONELERDEN TAHSİL EDİLECEK

Özel İletişim Vergisi, faturalı ya da faturasız olmasına bakılmaksızın yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden tahsil edilecek.

12 AYLIK TAKSİTLER HALİNDE YANSITILABİLECEK

Türkiye'de hizmet sunan tüm operatörlerden alınacak ücret, istenilmesi halinde 12 aylık taksitler halinde faturalara yansıtılabilecek. Başka bir deyişle söz konusu değişiklik, yeni hat alacak herkesin bir yıl boyunca her ay 47,5 liralık ek ödeme yapmasına neden olacak.

İNTERNET ABONELİK ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Öte yandan ÖİV'de yapılan değişiklik, internet abonelik ücretlerini de doğrudan artıracak. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KİMLERDEN ALINIYOR?

Resmi Gazete'de paylaşılan bilgilere göre, söz konusu vergi şu harcamaları kapsamakta:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesiyle düzenlenen Özel İletişim Vergisi uygulamasında:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.