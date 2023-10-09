Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Karabük'te Ziyaretlerde Bulundu

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Kardemir AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e hayırlı olsun ziyareti de yer aldı. Ayrıca MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu'nu da ziyaret eden Değirmenci, sendikanın büyümesi ve örgütlenme konularında konuştu.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, Karabük'te bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Örgütlü oldukları Kardemir AŞ'nin, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Genel Başkan Değirmenci'ye Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Genel Sekreter Ahmet Çolak, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'da eşlik etti.

Genel Başkan Değirmenci, MHP Karabük İl Başkanlığı'na seçilen Cenk Gedikoğlu'nu da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Özçelik-İş'in 6 bin kişilik Karabük'te, 45 bin kişilik Türkiye'deki dev ordusunu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük bir camiadır. Davası için çile çekmişlerin partisidir. Şahsınızın da bugün Karabük ziyaretlerimizde programlarınız arasında ilk ziyaretini MHP'ye yapmış olmanız partimize verdiğiniz değeri göstermektedir. Kardemir işçisi bizim için önemlidir. Emeğin başkenti diye bahsedilir hep Karabük'ten. Emeğin başkenti o Kardemir'deki işçimizdir. Onun emeğidir ve emeğin başkenti olması sözünü de buradan almaktadır. Gerek temsilci gerek sendikalı gerek Kardemir'deki bütün çalışan arkadaşlarımız bizim için kıymetlidir. Özçelik işçisi Milliyetçi Hareket Partisi için her daim önem arz etmektedir. Herhangi birinin burnunun bile kanamaması, saçından bir ter bile alınmaması Milliyetçi Hareket Partisi'nin en hassasiyetlerden gösterdiği şeylerden biridir. Özçelik İş Sendikası Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne zaman, nerede görmek isterse, her zaman yanındadır" dedi.

Yeni yönetimde teşkilatlarını yok saymadıkları için İl Başkanına teşekkür eden Genel Başkan Değirmenci," Bu masada kaç kaç kere oturduğumu hatırlamıyorum. Geldiğimde mutlaka buraya geliriz, masada otururuz. Dolayısıyla burada misafir muamelesi bu da benim kendi yuvam. Benim bugünlere kişiliğiyle, duruşuyla, söylemiyle gençlik yıllarımda değerler katıp, ülkenin emek hareketinde söz sahibi olmamda doğru işleri yapmama vesile olmuş bu ocaktayız. Dolayısıyla mutluyum. Bir başka bahtiyarlığında başkanımıza teşekkür ediyorum, yeni liste oluştururken bizim teşkilatımızı yok saymadan, görmeden en az üç tane yönetim kurulu üyesini listesine alarak beklediğimiz MHP'nin içerisinde değerlendirme fırsatı vererek bizi onure etmiştir. Biz sadece sendikacılık yapmıyoruz dostlar. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, koruyup kollamak, içeriden ve dışarıdan hainlerin saldırısına geçit vermeme adına MHP ve AK Parti ile bu iki kuruluşumuzun değerli yöneticileriyle hep beraber koşuyoruz, koşturuyoruz. Özçelik İş'i sadece toplu sözleşmeyi imzalayan bir kurum olarak görürsek haksızlık ederiz. Yerel seçimlerde gördünüz Türkiye'nin her tarafında Hak- İş teşkilatları kendi sendikamız gece gündüz demedi, Cumhur İttifakı'yla beraber saklı gizli değil, açık, net ifadelerini böyle basa basa ortaya koyarak Cumhur İttifakını desteklemiştir. Ben siyasi kimliğimi hiçbir zaman saklamadım. Saklama ihtiyacını duymuyorum. Çünkü benim siyasi geçmişim, partilerim şereflidir, onurludur, haysiyetlidir" dedi.

"Sendikamız her geçen gün büyüyor"

Sendikamız her geçen gün büyüyor, büyütüyoruz arkadaşlarla beraber. Gerçekten şu anda sendikasının hiçbir problem yok. Bir tane problem var, örgütlenme ve büyümek. Türkiye'de sendikal yapıyı büyütmekte kolay olmuyor. Sabahtan akşama olmuyor. Ama 20 bin'lerden aldığımız sendikamızı 46 bin binlere getirdiysek doğru yoldayız demektir. İnşallah ocak istatistiklerini görünce daha da büyüdüğümüz görülecektir. Dev bir Özçelik İş'i bütün sorunları temizlenmiş, giderilmiş yolu açık, bahtı açık alanı geniş, bir milyondan fazla metal işçisi var. Onlara koşacağız, onların bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz koşacağız. Genç bir kadromuz var Karabük'te elhamdülillah. Bu arkadaşlarımız hakikaten sende herkesin destan yazıyorlar. Örgütlenmeyle ilgili, büyümeyle ilgili destan yazıyor. Onların her biriyle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yunus Değirmenci, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz'ı ziyaret etti. Çapraz Genel Başkan Değirmenci'ye 3 Nisan'ın sanayi günü olması talebiyle alakalı ile yanımızı sendikamızla alarak bunu destekledik. Karabük alın terinin emeğin başkenti. Bu konuda birlikte hareket etmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Güçlerimizi birleştirirsek bundan mutlaka sonuç alırız" derken, Genel Başkan Değirmenci ise sendika olarak söylemden öteye taşınarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Değirmenci, daha sonra Karabük TSO tarafından satın alınan TOGG aracına binerek aracı inceledi. - KARABÜK