Özbekistan ve Kolombiya'nın BRICS Yeni Kalkınma Bankası Üyelikleri Onaylandı

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ST. BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff, Özbekistan ve Kolombiya'nın bankaya üyeliklerinin onaylandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan görüşmede, ticaret ve dijital ödemeler konuları üzerinde duruldu.

ST. BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff, Özbekistan ve Kolombiya'nın Bankaya üyeliklerinin onaylandığını açıkladı.

Rousseff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde görüştü.

Putin, görüşmede, ulusal para birimleriyle ticaret konusu başta olmak üzere Rousseff ile çeşitli konuları istişare etmek istediğini söyledi.

BRICS nezdinde dijital ödemeler ve yatırım platformu konularını da ele alacaklarını belirten Putin, "Tüm bu girişimleri de desteklediğinizi biliyorum ve bu alanlarda birlikte çalışacağımızı umuyorum." dedi.

Rousseff ise NDB'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, "Özbekistan ve Kolombiya'nın Bankaya üyelikleri onaylandı. İki ülkenin, Etiyopya ve Endonezya'nın başvuruları ise değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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