Özbekistan ile Çin arasında 30 doğal gaz kuyusu için sondaj anlaşması

Özbekistan'ın ulusal petrol ve gaz şirketi Özbekneftgaz ile Çin merkezli XIBU Company şirketi, 2026–2027 yıllarını kapsayan, ülkede 30 doğal gaz kuyusunun sondajını öngören bir anlaşma imzaladı.

Özbekneftgaz'dan yapılan açıklamaya göre, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) bünyesinde faaliyet gösteren XIBU şirketi ile varılan anlaşma kapsamında ülkedeki 30 doğal gaz kuyusunda sondaj çalışmaları yapılacak.

Proje çerçevesinde Çinli şirket tarafından ülkeye 10 sondaj kulesi getirilecek.

Açılacak kuyuların, doğal gaz rezervi açısından umut vadeden sahalarda yer alacağı ve 5 bin 500 ile 6 bin metre derinliğe kadar ulaşmasının planlandığı bildirildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle ülkedeki jeolojik arama faaliyetlerinin genişletilmesi ve doğal gaz rezervlerinin artırılması hedefleniyor.

Söz konusu proje, Özbekneftgaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdugani Sanginov'un geçen ay Çin'e yaptığı çalışma ziyareti sırasında petrol ve gaz sektörünün önde gelen şirketleriyle yapılan görüşmelerde varılan mutabakat doğrultusunda uygulanacak.

Özbek yetkililer, bu ziyaret kapsamında Çinli şirketlerle sismik arama, sondaj ve teknoloji alanlarında işbirliği konularını ele aldıklarını ve 2026 yılında en az 6 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.