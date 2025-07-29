Özbekistan'ın Tekstil Ürünleri İhracatı İlk 6 Ayda 1.27 Milyar Dolar

Dünya pamuk üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 268 milyon 900 bin dolar oldu.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında dünyanın 50'den fazla ülkesine tekstil ürünü satan Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı bu dönemde yüzde 17 azaldı.

Özbekistan, yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 268 milyon 900 bin dolarlık tekstil ürünü ihraç ederken, sektörün dış satımının yarıya yakını hazır tekstil ürünlerinden oluştu.

İhracatın 606 milyon 534 bin dolarlık kısmını hazır tekstil ürünleri, 408 milyon 585 bin dolarlık bölümünü pamuk ipliği oluşturdu. En çok ihraç edilen diğer tekstil ürünleri ise 63 milyon 445 bin dolarla örme kumaş, 25 milyon 378 bin dolarla nakışlı kumaş ve 12 milyon 689 bin dolarla çorap olarak sıralandı.

Tekstil ürünleri ihracatı, söz konusu dönemde Özbekistan'ın toplam dış satımının yüzde 7,5'ini oluşturdu.

Yıllık ortalama 1 milyon ton pamuk lifi üretilen ülkede tekstil ürünleri ihracatı, 2024 yılında 2 milyar 867 milyon 400 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Pamuk ihracatını 2020'den itibaren tamamen durduran Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2030'da 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.