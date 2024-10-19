Özbekistan'da Global Yatırım ve Turizm Forumu Düzenlendi

Özbekistan, ekonomisini geliştirmek ve çeşitlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Özbekistan'ın Fergana eyaletinde düzenlenen "Global Yatırım ve Turizm Forumu"na Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden gelen işadamlarına, devlet desteklerini içeren yatırım imkanları anlatıldı. Global Turizm Forum ve Fergana Eyalet Valiliğinin işbirliği ile düzenlenen foruma katılan 250'den fazla yatırımcıya, bölgede yapılabilecek sanayi ve turizm yatırımlarına sunulan vergi ve diğer destekler konusunda bilgi verildi.

Bölgenin önde gelen şehirlerinde Kokand'daki 18. yüzyılda yapılan Hudayar Han Sarayı'nda düzenlenen forumun kapanışında konuşan Fergana Eyalet Valisi Hayrulla Bozorov, "Mirastan Fırsatlara" sloganıyla bölge ekonomisini kalkındırmak için yoğun çalışmalar içinde olduklarını belirterek, "Bu foruma katılıp misafirimiz olan işadamlarına, hem Fergana'nın tarihi mirasını değerlendirecek turizm yatırım fırsatlarını, hem eğitimli ve genç nüfusunun istihdam edilebileceği sanayi yatırım fırsatlarını anlatmak istiyoruz. Özbekistan Devleti ve Fergana eyaleti olarak, vergi indirimleri, yatırım güvencesi ve finansman destekleriyle yanınızdayız" dedi.

Özbekistan'ın doğusunda Fergana, Andican ve Namangan şehirlerinden oluşan Fergana vadisi zengin tarihi geçmişi ve meyve, ipek, pamuk ve her türlü tarım ürünü ihracatı ile tanınıyor. 3.8 milyon nüfusuyla Özbekistan'ın en yoğun nüfuslu eyaleti olan eyalet Rusya, Çin, Kazakistan'a yoğun meyve-sebze ihracatı yapıyor. Forumun açılışında konuşan Fergana Eyaleti Yatırım ve Dış Ticaretten sorumlu Vali Yardımcısı Nurettin Mamajonov, "Fergana'yı bölgesi zengin zirai ve kültürel altyapısı ile sizlere güzel fırsatlar sunuyor. Kimya sanayinde, ipek ve pamuk başta olmak üzere tarıma dayalı sanayi alanlarında yatırım imkanları imkanlarını, devlet destekleriyle sizlere sunuyoruz" dedi.

Forumun Turizm başlıklı oturumuna katılarak bir konuşma yapan eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılarından Özgül Özkan Yavuz "Turizmin yatırımları, istihdam ve ticari katkı özellikle sosyal kalkınmayı destekleyen yatırımlardır. Gelişmekte olan ülkelerin buna ihtiyacı var" dedi.

1. Fergana Yatırım ve Turizm Forumu'nu Fergana Eyalet Valiliği ile birlikte gerçekleştiren Global Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı da, "Fergana'da ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir uluslararası yatırım etkinliği düzenleniyor. Bölgenin geleceğine inandığımız için destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - FERGANA