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Öz Pil-Sen Sendikası Genel Başkanı Avşar'dan Vergi ve Çalışma Koşulları Düzenlemesi Çağrısı

Öz Pil-Sen Sendikası Genel Başkanı Avşar'dan Vergi ve Çalışma Koşulları Düzenlemesi Çağrısı
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Öz Pil-Sen Sendikası Genel Başkanı Mehmet Avşar, petro-kimya, lastik, plastik, kimya ve ilaç sanayi çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vergi düzenlemelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Avşar, gelir vergisi oranlarının %10 ile %15 arasında sabitlenmesi gerektiğini ve bu düzenlemenin çalışanların ekonomik refahı için elzem olduğunu ifade etti.

Öz Petrol, İlaç, Lastik, Kimya, Plastik Sanayii İşçileri (Pil-Sen) Sendikası Genel Başkanı Mehmet Avşar, petro-kimya, lastik, plastik, kimya ve ilaç sanayi çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vergi düzenlemelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

"Çalışanların Vergi Yükü Hafifletilmeli"

Açıklamasında, sektörde çalışan 615 bini aşkın emekçinin daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Avşar, işçilerin üzerindeki yüksek vergi oranlarının düşürülmesini talep etti. Avşar, gelir vergisi oranlarının %10 ile %15 arasında sabitlenmesi gerektiğini belirterek, bu düzenlemenin çalışanların ekonomik refahı için elzem olduğunu ifade etti.

"Pandemi Sürecinde Dayanışma Öne Çıktı"

Pandemi sürecinde Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığının milli birlik ve dayanışma ruhuyla sağlandığını belirten Avşar, ilaç sanayisinin bu süreçte gösterdiği performansın önemine dikkat çekti. Küresel pazarda varlık gösteren sektör çalışanlarının, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Asgari Ücret ve Sendikal Örgütlenme Vurgusu

Mehmet Avşar, asgari ücretin belirlenme sürecinde daha adil bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade ederken, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının gözden geçirilmesi ve daha katılımcı bir modelin oluşturulması gerektiğini savundu.

Özellikle petro-kimya sektöründe sendikasız iş yerlerinin sendikal örgütlenmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirten Avşar, iş barışının sağlanması ve çalışanların sosyal haklarının korunması adına işverenlerin ve hükümetin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

"Büyüyen Türkiye'den İşçi de Payını Almalı"

Avşar, sendika olarak "Geçinemeyen işçi" ifadesinin yerini, "Büyüyen Türkiye'den payına düşeni alan, mutlu işçi" anlayışının alması gerektiğini belirterek, çalışanların büyüyen ekonomiden hak ettikleri payı almalarının önemini dile getirdi.

Son olarak, sendika olarak işçilerin haklarını korumak adına mücadeleye devam edeceklerini belirten Avşar, sosyal adalet ve toplumsal huzurun sağlanması için gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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