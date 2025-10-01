OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi'nden İş Birliği Toplantısı

Oyak ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım A.Ş.'nin ilk yönetim kurulu toplantısı Maskat'ta yapıldı. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ın katıldığı toplantıda, iki ülkenin farklı sektörlerdeki şirketleri arasında sinerji oluşturacak ticari iş birliği imkanları ve ölçek ekonomisi sağlayacak yeni yatırımlar gündeme geldi.

OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi arasındaki stratejik ortaklıkta somut adımlar atılıyor. İki ülke kurumları ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri Umman'ın başkenti Maskat'ta ilk kez bir araya geldi. Toplantıda şirketin gelecek dönemdeki yol haritası ele alındı.

Umman Yatırım Otoritesi'nin portföyünde yer alan enerji, sanayi, finans, teknoloji ve hizmet sektörlerinden temsilciler de görüşmelere katıldı. Taraflar, mevcut iş kollarında karşılıklı deneyim aktarımı ve ortak girişim olanaklarını değerlendirdi.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, toplantı sırasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Umman arasında gelişen ekonomik ilişkilerin yeni yatırımlarla daha da güçleneceğini vurguladı. Yalçıntaş, OYAK Turkoman Yatırım A.Ş.'nin yalnızca iki ülke için değil, bölgesel ölçekte de stratejik değer taşıdığına işaret etti.

Yalçıntaş, "OYAK, ülkemizin etki coğrafyasında geliştirdiği stratejileri güçlendirerek katma değerli, ölçek ekonomisi sağlayan ve yüksek teknolojiye dayalı kritik yatırımlara odaklanıyor. Uluslararası yatırımlarımızla hem sinerji oluşturan iş birlikleri kuruyor hem de ülke ekonomisine yabancı iş ortaklarımızla birlikte önemli katkılar sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL