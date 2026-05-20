Suudi Petrol Şirketi Aramco ile Oyak Ortaklık İçin Görüşüyor

OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco ile enerji alanında ortaklık ve iş birliği görüşmeleri yaptıklarını, GüzelEnerji'de hisse devrinin gündemde olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan'ın ve dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco ile bir süredir enerji alanında ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. Doğan, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de (TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol) hisse devri ve ortaklığın da söz konusu olabileceğini açıkladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin görüşmeler yeni alanları içerecek biçimde devam ediyor.

Suudi Arabistan'la ilk adım, Karaman ve Sivas'a her biri 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali (GES) yatırımı için atıldı. Söz konusu yatırıma ilişkin hükümetlerarası anlaşmaya göre, bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilen elektriği, 30 yıl boyunca euro üzerinden satın alacak. Yatırım; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak. Türkiye, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getirecek ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan şirketine kiralayacak.

PETROL VE AKARYAKITTA ORTAKLIK

Suudi Arabistan ile elektriğin ardından petrol ve akaryakıt yatırımı için de görüşmeler yapılıyor. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la  yatırım için temasta. OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Doğan, Aramco ile bir süredir ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceği belirten Doğan, Güzel Enerji'nin hisselerinin tümünün devri ya da satışının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, bu düzeyde bir devrin planlanmadığını vurguladı.

1000 İSTASYONU BULUNUYOR

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Devralınan akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki Güzel Enerji Akaryakıt AŞ çatısı altında  toplandı.

Güzel Enerji, akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Güzel Enerji ; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markaları ile faaliyet gösteriyor.

Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin İzmir Çigli'de madeni yağ fabrikası bulunuyor.

Türkiye genelinde 1000'i aşkın istasyonu bulunan Güzel Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı mart ayı raporuna göre motorin ve benzinde satış ve pazar payı yönünden dağıtım şirketleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.

