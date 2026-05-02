OYAK Şirketleri Saha EXPO 2026'da

Yerli ve milli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, SAHA EXPO 2026'da Miilux Protection markasıyla geliştirdiği yeni nesil zırh çeliklerini ilk kez tanıtacak. OYAK Şirketleri Kümaş, Karbontürk ve Omsan Lojistik de aynı stantta entegre çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturacak.

Türkiye'nin yerli ve milli zırh çeliği üreticilerinden Miilux OY, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO 2026'da savunma sanayine yönelik ileri teknoloji ürün gamını sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.

OYAK'ın yerli üretim vizyonu doğrultusunda Manisa'da faaliyet gösteren yassı çelik ısıl işlem tesisinde üretim yapan Miilux OY, fuarda Miilux Protection markası altında geliştirdiği yeni nesil zırh çelikleri Miilux Protection 650T ve Miilux Protection 560T ürünlerini ilk kez standında sergileyecek.

Miilux OY standında ziyaretçiler; zırhlı araç kesiti, denizaltı maketi ve çelik plakalar üzerinden ürünlerin kullanım alanlarını, teknik özelliklerini ve savunma sanayine sunduğu yüksek koruma çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Isıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik üretiminde stratejik öneme sahip bir oyuncu olan Miilux OY; zırhlı araçlar, mayın ve balistik koruma sistemleri ile iş makineleri, inşaat ve madencilik sektörlerine yönelik komponent ve levha çözümleri sunuyor.

Miilux Protection grubunun yeni ürünleri ilk kez SAHA EXPO'da

Fuarda ilk kez tanıtılacak ürünlerden Miilux Protection 560T, çok amaçlı kullanım imkanı sunarken özellikle ağırlık azaltma hedefiyle öne çıkıyor. Mevcut Protection 500T'ye kıyasla daha yüksek sertlik değerine sahip olan ürün, sağlanan daha ince levha yapısıyla aynı koruma seviyesini sunarak önemli bir ağırlık avantajı sağlıyor ve bu özellikleriyle askeri ve sivil zırhlı araç gövdeleri ile balistik koruma sistemlerinde etkin ve verimli bir çözüm olarak tercih ediliyor.

Miilux Protection 650T ürünü ise ultra yüksek sertlik sınıfında yer alarak delinmeye karşı üstün direnç sağlıyor. Askeri kara araçları, zırhlı platformlar, balistik paneller ve ek zırh uygulamalarında yüksek koruma sunan ürün, Miilux'un en ileri çözümleri arasında öne çıkıyor.

OYAK'ın entegre gücü aynı stantta

OYAK Şirketleri Kümaş, Karbontürk ve Omsan Lojistik de SAHA EXPO 2026'da Miilux OY ile aynı stantta yer alacak. Kümaş refrakter çözümleri, Karbontürk karbon ve endüstriyel malzeme teknolojileri, Omsan Lojistik ise lojistik kabiliyetleriyle savunma sanayine yönelik entegre çözümlerini ziyaretçilere sunacak. OYAK Şirketleri fuarda, savunma sanayine yönelik üretim, malzeme teknolojileri ve lojistik alanlarındaki bütünleşik yetkinliklerini tek çatı altında sergileyecek.

Miilux OY ve OYAK Şirketleri, SAHA EXPO 2026 kapsamında 7 numaralı salonda, 7C-04a No'lu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı