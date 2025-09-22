OYAK Çimento, İş Sağlığı ve Güvenliği Ödüllerinde Üç Kategoride Kazandı

Oyak Çimento, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından düzenlenen "İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri 2025" kapsamında, üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

İş sağlığı ve güvenliğini kalıcı bir değer haline getirmek ve işyerlerinde sürekli birincil öncelik olmasını sağlamak amacıyla birçok çalışmayı hayata geçiren OYAK Çimento'nun üç projesi, ÇEİS İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Şirket, 14 farklı firmadan 2023 ve 2024 yıllarında hayata geçirilen toplam 91 projenin yarıştığı değerlendirme sonucunda "İş Güvenliğine Değer Katanlar", "Sağlığa Değer Katanlar" ve "İSG'ye Liderlik Yapanlar" kategorilerinin kazananı oldu. OYAK Çimento'nun ödül alan projeleri ve kategorileri şöyle:

"OYAK Çimento Merkez'in "İşyerlerinin Etkin Gözetimi- Kırık Cam Denetimleri" Projesi- İş Güvenliğine Değer Katanlar: "Kırık Cam Denetimleri Projesi", işyerlerinde küçük görülen tehlikeli durumların zamanında fark edilip düzeltilmemesi halinde, daha büyük güvenlik risklerine ve iş kazalarına yol açabileceğini savunan Kırık Pencere Teorisi temel alınarak tasarlanmıştır. Proje, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. bünyesinde yer alan 7 çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, 1 dolum ve paketleme tesisi, 57 hazır beton tesisi ile 5 agrega tesisini kapsayacak şekilde geniş bir alanda uygulanmaktadır. Proje, yalnızca belirli bir departmanı değil, tesislerde bulunan tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde, kurum genelinde risk odaklı iç denetim yaklaşımıyla yürütülmektedir.

Ünye Çimento'nun "CEMHEALTH360 | Endüstriyel İş Hijyeni Perspektifinden İş Sağlığı Gözetimi ve Koruyucu Hekimlik Programı" Projesi - Sağlığa Değer Katanlar: Fabrika çalışanlarının mesleki sağlık risklerini en aza indirmek ve koruyucu hekimlik anlayışını güçlendirmek amacıyla 2024 yılında hayata geçirilen proje; özellikle kaynakçılar, makine bakım personeli, döner fırın ve atık yakma ünitelerinde çalışan özel grupların çalışmalarına odaklanmaktadır.

Fabrika Direktörü Mustafa Turan- İSG'ye Liderlik Yapanlar: Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan, yalnızca yönetsel sorumluluğuyla değil, aynı zamanda sahaya dokunan bir İSG lideri olarak, "Hareketli Ekipmanlarda El Yaralanmalı İş Kazalarının Önlenmesi" ve "Endüstriyel Temizlik Faaliyetlerinde Yaşanan Kazaların Azaltılması" odaklı İSG ODAK Grubu'nun liderliğini üstlenmiştir. Bu sorumluluk doğrultusunda, Grup bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerle koordineli şekilde liderlik ettiği proje ile iş kazası kök neden analizlerinin yapılmasından, revize edilen çalışma talimatlarına, cep kitapçıklarından uygulamalı eğitimlere kadar geniş bir yelpazede sistemsel bir dönüşüm oluşturmuştur."

"Gördüğümüz takdir bizi daha da motive ediyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "OYAK Çimento'da İş Sağlığı ve Güvenliği her zaman birincil önceliklerimiz arasında konumlanıyor. Bu alanda yaptığımız tüm çalışmalar, her şeyden önce çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için atılmış adımlar. Üretim süreçlerimizi sıfır iş kazası hedefiyle yönetirken, inovasyon ve dijitalleşmeden de güç alıyoruz. ÇEİS İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri'nde üç farklı kategoride ödül almamız, sektörümüz için bu alanda koyduğumuz standartların ve yenilikçi yaklaşımlarımızın bağımsız kuruluşlarca da takdir edildiğini gösteriyor. OYAK Çimento olarak, bizi motive eden başarılarımız doğrultusunda İSG alanındaki yatırımlarımıza ve inovasyon odaklı projelerimizle güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL