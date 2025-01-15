ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem başladı

Engellilere tanınan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI GETİRİLDİ

Kararla birlikte, engelli araçlarına sağlanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Ayrıca, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

YÜZDE 90 VE ÜZERİ ENGEL ORANI GEREKİYOR

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için vatandaşların yüzde 90 ve üzerinde engel oranına sahip olması gerekiyor. Eğer engelli kişi 18 yaşından küçük veya araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri hem aracı kullanma hem de satın alım işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahip.

ÜST LİMİT ARTIRILDI

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemelerle engellilerin araç alımında yaşadığı zorlukların azaltılması ve yerlilik oranının artırılması hedefleniyor. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Değişiklik hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak.