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ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem başladı

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Engellilere tanınan ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken, araç alım üst limiti 2 milyon 247 bin 114 TL olarak yeniden belirlendi.

Engellilere tanınan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI GETİRİLDİ

Kararla birlikte, engelli araçlarına sağlanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Ayrıca, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

YÜZDE 90 VE ÜZERİ ENGEL ORANI GEREKİYOR

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için vatandaşların yüzde 90 ve üzerinde engel oranına sahip olması gerekiyor. Eğer engelli kişi 18 yaşından küçük veya araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri hem aracı kullanma hem de satın alım işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahip.

ÜST LİMİT ARTIRILDI

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemelerle engellilerin araç alımında yaşadığı zorlukların azaltılması ve yerlilik oranının artırılması hedefleniyor. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Değişiklik hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak.

ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Araç alımında yeni dönem! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKemal Ağalı:

sonu güzel olmuş engellilerin araç alımında yaşadığı zorluğu engellemekmiş.... birseyide adam gibi yapın hem 10 yıla çıkar hem %40 yerlilik şartı getir... getirdiğimiz şartla bagaja tekerlekli sandalye sığan 1 tane araç alınıyor. bunu bilen ehli müslim şirket yöneticileri aracın fiyatını nereye çıkarır siz düşünün....

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

bari kolaylastirdik demeseydiniz... her işte tam tersi açıklama yapmak ne kadar dürüstce bir anlayış oluyor ....

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Haber YorumlarıÖnder:

Devletimiz yaş tahtaya asla basmaz vergi indirimi demek yük demek sonuçta vergilerle çark dönüyor

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bu düzenleme , başkasının raporuyla ötv siz araç alan bir dolu üçkağıtçıya dur diyecek. Keşke daha önce çıkartsalardı.

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Devlet kimin hakkını kime veriyor engelliye verilen araçların çogunu engelli şahıslar görmüyor bile denetleme şart çalıp yıllarca para biriktirip 10 yaşında araç alamayan bir dünya insanımız varken son model araç alıyor ve özellik beğenmeyen yorumlar var. Devletten kimin hakkını istiyorsun sen.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

10 yıl olayı çok iyi olmuş. kullanım konusuna da kısıtlama getirilmeli. avm lere gidin engelli park yerine koyulan araçların hiç birinde engelli yok! içinde engelli birey yoksa o araç normal araç kabul edilmeli.

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Haber Yorumlarısayim selen:

Hayatını tek başına idame ettirip çalışabilecek durumda hastalığı olanlara rapor vermeyip, hayatını bir başkasının müdahalesi olmadan idame ettiremeyen ve ortopedik engeli olanlara bu raporları verseydiniz,belkide böyle bir karar almak zorunda kalmayacaktınız,ağrısı olan yeri bile söyleyemeyeninde raporu var kamyon kullanabileninde

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