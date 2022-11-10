Otomobilde ÖTV'ye indirim gelecek mi? Bakan Nebati merak edilen soruya son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı. Bakan Nebati, bir süredir otomobillere gelmesi beklenen ÖTV indirimi hakkında sorulan soruya "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Bakan Nebati bir süredir gündemde olan ve otomobiller için gelmesi beklenen ÖTV indirimi sorusunu "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıtladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarının detayları şöyle:

"Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik." dedi. "Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun"

"ENFLASYON ARALIK AYINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

"Önümüzdeki dönemde iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir"

GRİ LİSTE KONUSU

"Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır"

TUİK'İN AÇIKLADIĞI ELEŞTİRİLERE YANIT

"TÜİK'e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu" dedi.