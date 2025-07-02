ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak

ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
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Türkiye'de milyonlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Memur, emekli maaşlarına gelecek zammın ötesinde birçok kalemi etkileyen artışlar meydana gelecek. ÖTV artışıyla birlikte benzine 2 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 97 kuruş, LPG'ye 1 lira 61 kuruş zam gelmesi beklenirken, sigaranın paket fiyatına ise 10 lira civarında zam geleceği iddia ediliyor.

Herkes 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Memur, emekli maaşlarına gelecek zammın ötesinde birçok kalemi etkileyen artışlar meydana gelecek. 65 yaş aylığından engelli maaşına, kıdem tazminat tavanından bedelli askerlik ücretinin yanı sıra, akaryakıt, alkollü içecek ve sigara fiyatlarında da değişiklik yaşanacak.

ARTIŞ OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte Özel Tüketim Vergisi'nde yaşanacak olan artış otomatik olarak gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili farklı bir karar almaması durumunda ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.

AKARYAKITA OKKALI ZAM YOLDA

Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam geçişi olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14.61 olması tahminine göre, benzine 2 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 97 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 61 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

SİGARADA 10 LİRALIK FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Sigaranın bir paketine fiyatına göre 8-10 lira arasında zam yansımasının gerçekleşmesi bekleniyor. ÖTV artışı alkollü içeceklerde de geçerli olacak. Buna göre bir litre rakıdaki 1365,72 lira olan ÖTV, yüzde 14.61 oranında artması halinde 199.5 lira zam görecek ve 1565 liraya çıkacak. Başka bir deyişle yüzde 45 alkol oranına sahip bir rakının 704 lirası ÖTV olacak.

NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı için de yüzde 1'le 2 aralığında artması bekleniyor. Başka bir deyişle tahminen Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 1.5 açıklanması halinde akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerin yüzde 14.61 oranında zam otomatik olarak yansıyacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıErdinç erbay:

Birşey olmaz yaparsa akp yapar..

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Haber Yorumlarıszratalay:

bu enflasyonun kimin sayesinde yükseldiği belli

Yorum Beğen387
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Haber Yorumlarıvildan turker:

yetmez ama evetçiler burada mı?

Yorum Beğen353
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıKoray dinç:

Elbet birgün sizinde ZAMINIZA koyacaklar.

Yorum Beğen326
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bugün Asgari ücretle çalışanın ev alması yaklaşık 30 yıl sürüyor. Bu durumda Ekonomi çok iyi, ömür kısa.

Yorum Beğen276
Yorum Beğenme11
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