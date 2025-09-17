Otonomi Konya Projesi ile Otomotiv Sektörüne Büyük Katkı

Konya Galericiler Odası tarafından hayata geçirilecek olan Otonomi Konya, Türkiye'nin en prestijli galericiler sitesi olma hedefiyle şehre ve otomotiv sektörüne değer katmaya hazırlanıyor. Projeyle ilgili önemli bir sürecin tamamlandığını duyuran Oda Başkanı Abdullah Acıbadem, arsanın oda tarafından satın alındığını açıkladı.

Konya Galericiler Odası tarafından hayata geçirilecek olan Otonomi Konya, Türkiye'nin en prestijli galericiler sitesi olma hedefiyle şehre ve otomotiv sektörüne değer katacak. Modern mimarisi, ileri teknoloji altyapısı ve sektöre yönelik kapsamlı hizmetleriyle dikkat çeken proje, Konya'yı otomotiv alanında yeni bir cazibe merkezi haline getirecek. Projede oto galerilerinin yanı sıra, oto yıkama ve bakım alanları, lastik hizmetleri, sosyal donatılar ve modern iş alanları yer alacak.

Arsa satın alındı, çalışmalar hız kazandı

Projeyle ilgili önemli bir sürecin tamamlandığını duyuran Oda Başkanı Abdullah Acıbadem, arsanın oda tarafından satın alındığını açıkladı. Acıbadem, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Konya'mız için büyük önem taşıyan Otonomi Konya projemizde bir adımı daha geride bıraktık. Arsa satın alımını gerçekleştirerek, projemizi bir an önce hayata geçirebilmek için oda yönetimimizle birlikte çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu yatırım, yalnızca galerici esnafımıza değil, aynı zamanda şehrimizin ekonomik ve ticari hayatına da önemli katkılar sağlayacak. Konya'mıza ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konya Galericiler Odası, projeyi kısa sürede tamamlayarak bölgeye kazandırmayı hedefliyor. - KONYA