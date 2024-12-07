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Otonom SİHA Projesi TEKNOFEST Adana'da Birinci Oldu

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Kocaeli Üniversitesinin Kılavuz Koustech takımı, otonom görevlerini başarıyla gerçekleştiren SİHA projesi ile TEKNOFEST Adana'da birincilik ödülüne layık görüldü. Proje, savunma sanayisi firmalarının ilgisini çekiyor ve hedefleri arasında daha kompakt ürünler geliştirmek yer alıyor.

Otonom kilitlenme ve otonom kamikaze görevlerini başarıyla gerçekleştirerek bu yıl TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA" yarışmasında birinci olan SİHA projesi, savunma sanayisi firmalarının dikkatini çekiyor.

Projeyi geliştiren Kocaeli Üniversitesinden Kılavuz Koustech takımının görüntü işleme ekibinden Akif Akbaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitenin ilk insansız hava aracı (İHA) takımı olduklarını belirten Akbaş, takım olarak 2017 yılından bu yana Kılavuz Teknoloji Merkezi atölyelerinde İHA'lar ve alt sistemleri üzerine faaliyet gösterdiklerini, bugüne kadar 6 araç ve birçok alt sistem ürettiklerini söyledi.

"Ürünlerimizi daha kompakt haline getirmeyi hedefliyoruz"

Akbaş, proje kapsamında yaptıkları SİHA'nın özellikleri hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Otonom kalkış, iniş ve otonom kilit ve otonom kamikaze görev yapabiliyor. Aynı zamanda uçağın, alt sistemlerini, yazılımlarını geliştiriyoruz. Kamerasının görüntü işlemesinden tutun da kontrolcülerine, tasarımlarına kadar biz yapıyoruz. Savunma sanayimiz için ucuz, yerli ve milli mühimmatlar, teknolojiler geliştirerek sadece askeri alanda değil sivil alanda da kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bunlar gözlem olabilir, tarım olabilir. Bu sene bütün ürünlerimizi daha kompakt haline getirmeyi hedefliyoruz. Sadece bu uçak için AR-GE sürecimiz 4 yıl sürdü. Bu sene artık birleştirip ürün olarak sunmayı düşünüyoruz."

Projeye 4 ödül

İlk olarak ABD'de düzenlenen AUVSI SUAS yarışmasına katıldıklarını ve finalist olduklarını anlatan Akbaş, Kovid-19 salgınıyla Türkiye'deki yarışmalara odaklandıklarını anlattı.

Türkiye'de 10 yarışmaya katıldıklarını anlatan Akbaş, 2021'den bu yana TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA" yarışmalarına katıldıklarına, bu yarışmalarda 2022-2023'te "En Özgün Yazılım" ödülünü aldıklarına işaret etti.

Akbaş, 2023'te aynı yarışmada dördüncü olduklarını, 2024'te TEKNOFEST'te anılan yarışmada birincilik ödülünü aldıklarını dile getirerek, "Hem kamikaze hem otonom kilit görevlerini yapan ilk takım olarak bu sene birinciliğe nail olduk. Adana'daki TEKNOFEST'teyken, birçok şirketle görüşmeler gerçekleştirdik. Projemizi savunma sanayimize bir ürün olarak sunmak isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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