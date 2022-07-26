Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan sonra Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV kararı yeni bir tartışma başlattı - Haberler

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Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan sonra Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV kararı yeni bir tartışma başlattı

Haberler.com - Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle motorlu araç özel tüketim vergisi oranları ve matrahlarındaki değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Bu karar sonrası CHP'den dikkat çeken bir yorum geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ÖTV düzenlemesini CHP'nin vaadi sonrası geldiğini iddia ederek "Kılıçdaroğlu gece açıklama yapıyor, ardından hemen Erdoğan otomotiv ÖTV'si için kendine yetki veriyor" ifadelerini kullandı.

Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı'na motorlu araçlarla ilgili alt ve üst sınır belirleme yetkisi tanımlanan karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

YETKİ, BAKANLAR KURULUNDAN CUMHURBAŞKANI'NA GEÇTİ

Buna göre; daha önce Bakanlar Kurulunun kararı ile belirlenen ÖTV oranları ve matrahlarında yetki Cumhurbaşkanı'na geçerken yine bu yetki içinde Cumhurbaşkanı, matrahların alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ya da sıfıra indirebilecek.

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Resmi Gazete kararı sonrası ise CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ÖTV düzenlemesini CHP'nin vaadi sonrası geldiğini iddia ederek "Kılıçdaroğlu gece açıklama yapıyor, ardından hemen Erdoğan otomotiv ÖTV'si için kendine yetki veriyor. İktidar olmadan ülkeyi yöneten parti CHP" ifadelerini kullandı.

İşte Veli Ağbaba'nın o paylaşımı;

Otomotivde ÖTV değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesine CHP'den bomba yorum

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu ise Resmi Gazete'de yayınlanan bu karar öncesi yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz, 'gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok' demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle; bugün, ikinci el olarak satılan arabanın parası ile sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim bu bahsettiğimi uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazanının vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan; fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi içinde beytülmale katkıda bulunmak zorundadır.

"BİZLER İKTİDAR OLUNCAYA KADAR ARABA ALMAYIN"

Saray yoksuldan aldı; varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim, ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Tekrar ediyorum: Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini, ülkelerine. Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde, kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten, böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır."

Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (1)

Alparslan Çapa:

bu adam harbi den bir. bir karar resmi gazeteye girmesi zaman alır öyle bugunden yarına olmaz.adamın yapıcaklarını duyuyor bir konuşma yapıyor ben söyle yapıcam diye.reis de yapınca bak benim dedimi yapiyor.cumurbaşkanın neler yapıcagını aylar önce bilinir milleti de saf sanediyor

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