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Otomotiv ticaretinde 6 ay- 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde sürenin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bu düzenlemelerle otomotiv sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısı tesis edilmesi, stokçuluk faaliyetlerinin ve spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "İlan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Kısıtlamalara uymayanlara yönelik ise şimdiye kadar milyonlarca lira para cezası kesildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.

"FİYAT ARTIŞI ENGELLENEREK MAĞDURİYET ORTADAN KALDIRILDI"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği belirtilerek, "Sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkan sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Otomotiv ticaretinde 6 ay- 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı

"3 VE ÜZERİ SATIŞ YAPANLARIN ENGELLENMESİNE DEVAM EDİLECEK"

Açıklamanın devamında ise "Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay- 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir." denildi.

Otomotiv ticaretinde 6 ay- 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı

GEREK GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiği bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüleceği ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı öğrenildi.

KURALLARA UYMAYANLARA MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Bakanlık, 27 Haziran itibariyle 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını da duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Otomobil Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

İlhan Fırat:

İlanlar 6001 km . Aracı almaya gidiyorsun 100.000 daha ekleyip araç sıfır ayarında diyorlar.

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CAN Işık:

Zaten yaprak kımıldamıyor :) :) :)

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