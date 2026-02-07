Haberler

Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, otomotiv sektöründe nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri geçici olarak uygulanmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerli Malı Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
