Otomotiv İhracatında Sürdürülebilirlik Vurgusu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Yeşil Mutabakat ile "karbon ayak izi", "sürdürülebilir üretim", "döngüsel ekonomi" kavramlarının gündemlerinde yer aldığını belirterek, "Sadece üretmek değil, sorumlu bir şekilde üretmek zorundayız." dedi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre Çelik, ULUTEK Teknopark'ta, Türkiye Innovation Week 2025 (TIW 2025) etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anadolu Buluşmaları" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından inovasyon ekosistemini geliştirmek, büyütmek ve inovasyonun sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla 12 yıldır düzenlenen TIW etkinliklerinin ihracatçılara dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterdiğini ifade etti.

Dünyanın değişimin çok ötesinde derin bir teknolojik ve dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Çelik, "Bu sürecin içinde yer alarak dönüşümün bir parçası, ortağı olmalıyız. Dönüşüm, aynı zamanda çevresel. Tüm sektörler, çevresel üretime de odaklanmalı. İkiz dönüşüm olan bu trend zorunluluk haline geldi. Yeşil Mutabakat ile karbon ayak izi, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi kavramları gündemimizin tam ortasında yer alıyor. Sadece üretmek değil, sorumlu bir şekilde üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, UİB olarak yürüttükleri projelerle firmaların karbon ayak izini azaltmaları, enerji verimliliği konusunda adımlar atmaları ve Avrupa pazarında rekabet güçlerini artırmaları için çalıştıklarını belirtti.

Sektörlerin sürdürülebilirlik yol haritasını belirleyen "Sürdürülebilirlik Eylem Planları" ile hem büyük ölçekli firmalar hem de KOBİ'lere rehberlik ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm sürecinde tasarımı, inovasyonu, AR-GE ve markalaşmayı en kritik önceliklerimiz olarak dikkate alıyoruz. Bu amaçla pek çok proje geliştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl 14'üncüsünü düzenleyeceğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması da bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz projelerden biri. Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012'den bu yana düzenlenen etkinlik, 2019'dan beri Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması adıyla geleceğe yönelik hedefleri gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenerek devam ediyor."

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın bu yıl "yazılım tanımlı araçlar" temasıyla 23 Ekim'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yapılacağını ifade eden Çelik, bu yıl araç içi sensör teknolojileri, araçların ve akıllı cihazların diğer araç ve cihazlarla bağlantısı, araç yazılımlarının uzaktan güncellenmesi, araç paylaşımı, entegre ulaşım sistemleri, sürüş deneyimini zenginleştiren çözümler gibi projelere öncelik verdiklerini belirtti.

Çelik, dereceye giren ilk 5 projeye toplam 3 milyon 600 bin lira nakdi ödül vereceklerini, ayrıca Patent Başvuru Ödülü, uygun bulunması halinde Yurtdışı Eğitim Desteği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Kuluçka Programı'na katılım hakkı sağlanacağını ifade etti.

Baran Çelik, eğitmen Ufuk Batum'un moderatörlüğünü üstlendiği programda, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile öğrencilerin sorularını yanıtladı.