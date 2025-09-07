Otomotiv İhracatı Ağustosta %1,3 Artış Gösterdi

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 12,5 oldu. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 2 düşerek 705 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 düşüşle 366 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 26 artışla 272 milyon dolara, çekiciler ihracatı ise yüzde 19 artışla 127 milyon dolara yükseldi.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 8 arttı. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 19, Polonya'ya yüzde 12, Fas'a yüzde 62, Çekya'ya yüzde 21 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık İspanya'ya yüzde 11, Rusya Federasyonu'na yüzde 53 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 7 artarken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 48, Almanya'ya yüzde 68 artış oldu. Buna karşılık İtalya'ya yüzde 28, Slovenya'ya yüzde 14, Polonya'ya yüzde 52 ihracat düşüşü kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya'ya yüzde 343, İspanya'ya yüzde 194, Fransa'ya yüzde 36 ihracat artışı olurken; Birleşik Krallık'a yüzde 52, Slovenya'ya yüzde 19, Belçika'ya yüzde 29, İtalya'ya yüzde 46 düşüş yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatında Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya'ya yüksek oranlı artışlar sağlanırken, çekiciler ihracatında ise İspanya, Almanya, Polonya ve İrlanda'ya önemli artışlar kaydedildi.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 41 artışla 499 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa'ya yönelik ihracat yüzde 14 artışla 281 milyon dolara ulaştı. İspanya'ya ihracat ise yüzde 59 artışla 238 milyon dolara yükseldi. Geçen ay önemli pazarlardan Fas'a yüzde 97, Çekya'ya yüzde 19, Portekiz'e yüzde 21 ihracat artışı olurken; Birleşik Krallık'a yüzde 28, Polonya'ya yüzde 10, Belçika'ya yüzde 11, Rusya'ya ise yüzde 52 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ülkelerine ihracat yüzde 12 arttı

Ağustosta Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 958 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 12 artarken, Diğer Avrupa Ülkeleri'ne yönelik ihracat yüzde 28 azaldı. Ağustos ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 10, Afrika ülkelerine yüzde 23 ihracat artışı yaşanırken; Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 26, Ortadoğu ülkelerine yüzde 32, Diğer Amerika ülkelerine ise yüzde 33 ihracat düşüşü kaydedildi. - BURSA