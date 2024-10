Otomotiv dünyası 5 yıl aranın ardından OYDER Otomotiv Kongresi'nde buluştu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğinin (OYDER) 5 yıl aradan sonra düzenlediği Otomotiv Kongresi, sektörün önde gelen yerli ve yabancı yöneticilerini bir araya getirdi.

OYDER Otomotiv Kongresi, "Sürdürülebilir Yetkili Satıcılık" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Kongrede, sektörün önde gelen isimleri, değişen iş modelleri ve gelişen yeni teknolojileri ele alacak. Otomotiv dünyasının yarınına odaklanılan etkinlikte, yetkili satıcılık mesleğinin bugünü ve geleceğine yönelik tüm projeksiyonların ortaya konulması hedefleniyor.

Kongrenin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomotiv ana sanayinin 2023'te 19,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, sektörde yan sanayi dahil toplam ihracatın geçen yıl 35 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bu yılın 9 ayında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Gürcan, şöyle devam etti:

"26,9 milyar dolarlık bir rakam elde ettik. Bu geçtiğimiz bütün yılların üstünde, tarihi bir rekor kırılmıştır. Bu vesileyle bir arada bulunduğumuz tüm sektör temsilcilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Son yıllarda ardı ardına yaşanan küresel krizler, özellikle 2019'da yaşanan salgın süreci, ardından yaşanan bölgemizdeki savaş ve çatışmalara rağmen otomotiv üretiminde dünyada son 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmemiz bizlerin doğru bir istikamette olduğunu göstermektedir."

"Sektörün ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, ülke olarak otomotiv üretim piyasasında yaşanan teknolojik değişikliklere hızla uyum sağlayarak elde edilen üretim ve ihracat gücünü korumakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü sermaye yapısı, nitelikli iş gücü, stratejik coğrafi konumu ve yüksek kalite standartlarıyla otomotiv sanayisinin uluslararası pazarda güçlü ve rekabetçi bir aktör konumunda olduğunu vurgulayan Gürcan, "Bu güçlü yanları arkasına alan Türkiye'miz, yerli üretim elektrikli otomobilimiz Togg ile büyük bir adım atmıştır. Ülkemizde Togg öncülüğünde gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'de 2024'ün 9 ayında 60 bin 830 elektrikli araç satışı gerçekleştirilmiş olup bu rakam toplam otomotiv satışının içindeki payın yüzde 9'una tekabül etmektedir." şeklinde konuştu.

Gürcan, mevcut firmaların ve yeni aktörlerin piyasaya girişiyle bu alandaki rekabetin giderek artacağını düşündüklerini söyleyerek, Türk otomotiv endüstrisinin önemli bir üretim merkezi olmanın yanı sıra AR-GE, tasarım ve marka oluşturma alanlarında kendini ispatladığını belirtti.

Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi düzenlemesine değinen Gürcan, önlemler sayesinde ithalatta düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Gürcan, sektörün ihtiyaçlarına yönelik aldıkları önlemleri ve düzenlemeleri anlatarak, yılbaşında da yine sektörün ihtiyaçlarına göre yeni bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

"Otomativ sektörü Türkiye ekonomisinin bel kemiği"

OYDER Başkanı K. Altuğ Erciş de 5 yıl aradan sonra kongreyi tekrardan icra etmekten duyduğu memnuniyete değinerek, salgında itibaren dünyanın ve otomotiv sektörünün bir çok zorlukla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Erciş, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörünün geldiğini vurgulayarak, üretim hatları, tedarik zincirleri başta olmak üzere yaşanan belirsizliklerin en iyi tahminleri bile geçersiz kıldığını anlattı.

Birlik olmanın önemine işaret eden Erciş, "Dünyayı bir an için devasa bir motor olarak hayal ediniz. Her dişli, her sorun, her parça kusursuz birliğin içinde çalışarak ilerlemeyi sağlar ve işte bu motorun kalbiyle bizler varız. Otomotiv sektörü, dünyayı harekete geçiren güçlerden birisi. Yolları şekillendiren, hayatlara yön veren ve geleceği inşa eden bir alan." dedi.

Erciş, amaçlarının sürdürülebilir bir gelecek olduğunu belirterek, teknolojiyle müşteri ihtiyaçlarını anlamakla ve ilişkilerde güveni merkeze koyarak bu süreci bir sıçrama tahtasına çevireceklerine vurgu yaptı.

Otomativ sektörünün Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan en önemli sektörlerden birisi olduğunu anlatan Erciş, "Burada, bu salonda 13 farklı yerli üretici ve 22 markanın birlikteliği söz konusu. Yetkili satıcılar olarak, 1750'den fazla işletme ile bu devasa yapının dinamiklerini sürdürüyor ve 140 bin kişiyi doğrudan bu şartların içine dahil edip Türkiye ekonomisinin güçlerinden birisi olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tamamı yerli sermayeyle oluşturulmuş 5 milyar dolarlık yatırım bu sektöre olan inancın ve güvenin somut bir göstergesi olarak var oluyor." ifadelerini kullandı.

Erciş, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2023'teki ihracat performansına değinerek, ülke ihracatını lider olarak tamamladığını ve sektörün toplam ihracattaki payının yüzde 15,8 olduğunu anımsattı.

Bu tarz etkinliklerin sektör için önemine işaret eden Erciş, kongrenin sektörün dinamiğini, usulünü ve ilerleyişini destekleyen bir güç merkezi olacağını dile getirdi.

Kongre, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Volvo Car Küresel Yedekparça Ticari Operasyonlar Başkanı Sabri Sözen, Stellantis Türkiye İcra Kurulu Başkanı İbrahim Anaç ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç'ın katılımıyla "Türkiye'de Yetkili Satıcılığın Geleceği" başlıklı panelle devam etti.

Automobility Kurucusu ve Şanghay Amerikan Ticaret Odası Otomotiv Komitesi Başkanı Bill Russo da Çin ekonomisi ve Çin otomobil pazarı hakkında bir sunum gerçekleştirecek.

Gün boyunca sürecek program, plaket töreniyle sona erecek.