Yaşar Üniversiteli Mezun Eda Erdal, Jaguar Land Rover'da Tasarım Lideri Oldu

Yaşar Üniversitesi mezunu Eda Erdal, dünya otomotiv devi Jaguar Land Rover'da "Tasarım Lideri" oldu. Londra'da tamamladığı prestijli eğitimin ardından dev markanın küresel projelerinde yer alan Erdal, başarı hikayesiyle genç tasarımcılara ilham veriyor.

Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Eda Erdal, yüksek lisansını tasarım alanındaki en saygın üniversitelerden biri olan University of the Arts London bünyesindeki London College of Communication'da burslu olarak üstün başarı derecesiyle tamamladı. Erdal, başarılı eğitim sürecinin ardından kariyerine, dünya çapında prestijli otomotiv devi Jaguar Land Rover'da Tasarım Lideri olarak devam ediyor.

Kariyere ödüllü başlangıç

Henüz mezun olmadan Vestel'de Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı olarak işe başlayan Erdal, ilk yılında uluslararası ödüllü bir projeye imza attı. Buradaki ürün geliştirme deneyiminin ardından TÜBİTAK'ta kamu projelerinde görev alan başarılı tasarımcı, kariyerinin ilk yıllarında tasarıma çok boyutlu bir bakış açısı kazandı. Eda Erdal daha sonra yüksek lisans eğitimi için University of the Arts London (UAL) bünyesindeki London College of Communication'ın Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) programına burslu kabul edildi. İngiltere'nin önde gelen tasarımcılarından eğitim alan ve yapay zeka odaklı projelerde University College London (UCL) gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüten Erdal, eğitimini üstün başarı derecesiyle tamamladı.

Kısa sürede yükseldi

Yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü sırada, dünya çapında prestijli otomotiv devi Jaguar Land Rover'dan gelen iş teklifi Eda Erdal'ın kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu. Şirkete Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı olarak katılan Erdal, gösterdiği üstün performansla kısa sürede "Tasarım Lideri" pozisyonuna terfi etti. Bugün, markanın küresel çaptaki tasarım projelerine liderlik eden Erdal, otomotiv sektöründe kullanıcı deneyimini tasarlamanın en karmaşık ve niş alanlardan biri olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Otomotiv sektöründe kullanıcı deneyimi, dijital ürün tasarımının en kompleks alanlarından biridir. Burada sadece estetik ve kullanılabilirliği kurgulamıyoruz; sürücü güvenliğini, sürüş dinamiklerini ve insan hayatını doğrudan etkileyen kritik kararları tasarlıyoruz. Modern lüks anlayışını ileri teknolojiyle harmanlarken, global bir sahnede bir Türk tasarımcı olarak kendi kültürel birikimimi ve vizyonumu bu süreçlere yansıtabilmek benim için büyük bir gurur."

"Merak etti, başardı"

Uluslararası bir şirkette liderlik rolünü üstlenen, yurt dışında erkek egemen bir sektörde kadın bir ekip lideri olarak öne çıkan Eda Erdal, aynı zamanda genç tasarımcılara mentörlük desteği sunuyor ve panel konuşmaları gerçekleştiriyor. Türkiye'nin kriz yönetimi ve kültürel çeşitlilik açısından sunduğu zenginliğin küresel tasarım pazarında benzersiz bir avantaj olduğunu belirten Erdal, kendi yolundan gitmek isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Gençler kendilerini asla Avrupa'daki yaşıtlarından geride görmemeli; aksine kendi renk paletlerine ve kültürel birikimlerine sonuna kadar güvenmeliler. Beni bugün bulunduğum noktaya taşıyan şey yalnızca çalışmak değil; merak etmek, sürekli öğrenmek, risk almaktan çekinmemek ve karşıma çıkan fırsatlara cesaretle 'evet' diyebilmek oldu. Denemediğiniz her senaryoda cevap zaten 'hayır' olacaktır. Konfor alanınızın dışına çıkın ve gitmek istediğiniz yere hiç gitmemiş insanların sınırlarının, sizin de sınırlarınız olmasına izin vermeyin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı